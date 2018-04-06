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Реклама карты Тинькофф Банка вновь признана недобросовестной
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Реклама карты Тинькофф Банка вновь признана недобросовестной 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве признало недобросовестной рекламу карты Тинькофф Банка, утверждающую о возможности получения определенного процента на остаток по счету и cash back в размере до 5% за любые покупки и снятия денег в любом банкомате без комиссии. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.
Как указывают в Московском УФАС, данная реклама распространялась в эфире телеканалов, и привлекательные для потребителя условия озвучивались голосом актрисы. В то же время в нижней части видеоролика мелким, трудночитаемым текстом приводились более подробные сведения, согласно которым указанный процент на остаток по счету начислялся лишь при определенных условиях и на определенную сумму, а cash back в 5% выдавался лишь за ряд категорий покупок, определенных банком. Размер комиссии при снятии денег в банкоматах также зависел от соблюдения ряда важных и обязательных условий.
«Распространение рекламы подобным образом приводило к искажению ее смысла и вводило в заблуждение потребителей рекламы, что, безусловно, является недопустимым в силу действующего законодательства», — отмечают антимонопольщики.
Таким образом, Тинькофф Банк признан нарушившим часть 7 статьи 5, пункт 2 части 2 статьи 28 закона о рекламе. Банку выдано обязательное для исполнения предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе.
Согласно части 7 статьи 5 федерального закона «О рекламе», не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 28 ФЗ «О рекламе», реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности не должна умалчивать об иных условиях оказания соответствующих услуг, влияющих на сумму доходов и расходов клиента, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий.
Напомним, ранее Московское УФАС признало недобросовестной наружную рекламу Тинькофф Банка с использованием утверждения «Лучшая карта с кешбэком».
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