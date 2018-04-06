В Вологодской области втрое снизилось число региональных банков

Как известно, нехорошие слухи распространяются особенно быстро. В конце прошлого года в центре Вологды выстраивались длинные очереди. Клиенты крупного регионального банка «Северный Кредит» , узнав из неофициальных источников о проблемах в финансовой организации, толпились у банкоматов, пытаясь снять свои «кровные». Банк до поры до времени безучастно наблюдал за происходящим, потом снизил сумму выплат в одни руки, сославшись на «технические проблемы» с проведением платежей, а спустя несколько дней «сдулся» окончательно, попросив прощения на своем официальном сайте. Несколько тысяч вологжан неожиданно для себя остались без средств к существованию накануне новогодних праздников.

Как встретишь Новый год…

Ситуация вокруг «Северного Кредита» в очередной раз спровоцировала серьезные дискуссии о степени доверия к небольшим региональным банкам и роли, которую они играют в экономике. Если в 2015 году в Вологодской области деятельность вели 9 таких финансовых организаций, то к 2018-му их осталось втрое меньше (Вологжанин, Севергазбане и Северный строительный банк ). По похожим причинам вынуждены были прекратить обслуживание клиентов КБ «Бумеранг» и «Промэнергобанк» Банк России пришел к выводу, что данные организации проводили высокорискованную кредитную политику и не могли обеспечить приемлемое качество активов, вследствие чего их дальнейшая деятельность угрожала интересам клиентов.

АО «Вологдабанк» остался без лицензии в конце 2016 года после того, как практически полностью утратил собственный капитал. «Вскрытие» показало, что «больной» уже давно не подавал признаков жизни — кредитная организация отражала в учете фактически отсутствующие активы и представляла в Банк России отчетность, скрывающую реальное положение банка. Значительно гуманнее по отношению к регулирующим органам и, главное, к собственным клиентам поступил череповецкий «Меткомбанк». На 27-м году своего существования он ушел с рынка добровольно, присоединившись к более солидному «Совкомбанку»

По мнению губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, судьба большинства небольших финансовых учреждений незавидна: «Государство ведет дело к тому, что в стране будет 10-15 банков с государственным участием. Все частные региональные банки — это та же пирамида МММ, только вид сбоку.

Несколько иного мнения придерживаются в Ассоциации банков России . Председатель Ассоциации Анатолий Аксаков считает, что нарастание доли банков с государственным участием будет мешать развитию конкуренции.

— Мы начинаем реформу по выделению нескольких уровней банковской системы, и убеждены, что соответствующий закон позволит создать жизнеспособные модели для небольших банков, — уверена председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Впрочем, построение такой модели — это во многом дело будущего. А на сегодняшний день основные вопросы у регулятора возникают именно к небольшим банкам и связаны, как правило, с отсутствием прозрачности в их финансовой деятельности.

Пищевая цепь банка-»банкрота»

Многие вологжане недоумевают — как так получилось, что еще недавно казавшийся вполне благополучным банк, участвовавший, в том числе, в крупных социальных проектах, в одночасье растерял свою ликвидность? По последним данным «дыра» в бюджете «Северного Кредита» превышает 5,1 млрд рублей. Именно эта сумма составила разницу между активами и обязательствами банка на момент отзыва лицензии. К поиску денег уже приступили правоохранительные органы . Следственное управление УМВД России по Вологодской области возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». Но для рядовых клиентов «Северного Кредита», особенно из числа юрлиц, подобные известия вряд ли можно назвать обнадеживающими.

Так уж повелось, что именно представители бизнеса с особым вниманием и тревогой ожидают очередного этапа «зачистки» банковского сектора. Если физические лица, включая ИП, могут в случае отзыва лицензии у банка рассчитывать на получение страховки, то у юридических лиц шансы сохранить деньги в такой ситуации стремятся к нулю.

Дело в том, что в соответствии с действующим законодательством все финансовые требования к банкротящемуся банку разбиваются на три очереди. В первой — АСВ, Центробанк и физические лица с вкладами, превышающими застрахованную сумму. Если после этих выплат деньги в кассе банка ещё остались, они направляются на выплату долгов по зарплате и компенсаций за увольнение сотрудникам. Наконец, если и после этих платежей средства не подошли к концу, остаток распределяется среди юридических лиц, вошедших в реестр.

Схема выплат устроена таким образом, что время следующей очереди кредиторов наступает после того, как предыдущая полностью получит свои деньги. Юридические лица, как видно из очередности, находятся на самом краю данной «пищевой» цепочки, поэтому вернуть хотя бы часть своих средств они могут, только если под закрытие попал достаточно «здоровый» банк с реальными активами. Проблема в том, что «здоровые» банки никто лицензии не лишает. Как печально шутят предприниматели, оказавшиеся в подобной ситуации, вопрос только в том, сколько копеек на рубль они получат — ноль или немного больше.

Кто в зоне риска?

Можно ли заранее «вычислить» проблемный банк? Эксперты финансового рынка считают, что для этого нужно внимательно следить за деятельностью банка и знать основные причины, по которым ЦБ РФ принимает решение о включении той или иной финансовой организации в «черный список».

В числе наиболее распространенных, например, неоднократное нарушение требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также финансовая несостоятельность кредитной организации или направление в Центробанк недостоверных сведений. Если банк предлагает существенно более привлекательные условия в сравнении со всеми своими конкурентами — это тоже лишний повод вспомнить о том, где бывает «бесплатный сыр». И, как минимум, присмотреться к его деятельности повнимательней. В случае возникновения подозрений лучше перестраховаться и открыть резервный счет в другом финансовом учреждении.

Чаще всего банки утрачивают лицензии из-за недостатка капитала. Его минимальный размер по закону зависит от типа лицензии: универсальная лицензия — 1 млрд рублей; базовая лицензия — 300 млн рублей. Если банк не может подтвердить ликвидность, в дело вступает финансовый регулятор. Центробанк может как отозвать лицензию, так и ввести внешнее управление банком без прекращения деятельности (провести, так называемую, «санацию»).

Для клиентов кредитной организации второй вариант значительно предпочтительнее, но так везет не всем. Как правило, «оздоровление» применяется только в отношении банков с большим числом клиентов по всей стране. А вот то, что Центробанк будет заинтересован в спасении локального регионального банка — маловероятно.

Клиенты этих банков обладают своеобразным «иммунитетом», негласной гарантией того, что Банк России будет делать все от себя зависящее, чтобы спасти финансовое учреждение. Ведь внезапный уход с рынка столь крупного игрока способен оказать разрушительное влияние на всю экономику, привести к банкротству крупных предприятий.

Подготовлено по материалам сайта gorodvo.ru