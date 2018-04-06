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Совкомбанк понизил ставки по вкладам в рублях
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Совкомбанк понизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 1 час назад
Базирующийся в Костроме Совкомбанк уменьшил ставки по вкладам в рублях на 0,2 процентного пункта.
Депозит «Проценты на проценты» с возможностью расторжения договора на льготных условиях привлекается теперь под 5—6,2% годовых, а без возможности льготного расторжения — под 5,6—6%. Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются.
Продуктовый виджет
Ставки по вкладу «Постоянный доход» с возможностью льготного расторжения договора в данный момент равны 5—6,2% годовых, а без льготного расторжения — 5,6—6%. Проценты выплачиваются ежемесячно.
Вклад «Максимальный доход» с льготным досрочным изъятием средств можно разместить под 6—7,2% годовых, а без возможности льготного расторжения договора — под 6,6—7%. Выплата процентов осуществляется в конце срока.
Сроки размещения вкладов с льготным досрочным расторжением договора составляют три, шесть месяцев, один, два и три года, а без льготного расторжения — от одного месяца до года. Во все депозиты принимаются дополнительные взносы.
Вклад «Всегда под рукой» размещается на два года под 4,8% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.
По данным вкладам предусмотрено увеличение ставки на 1 п. п. при расчетах картой «Халва» на сумму от 5 тыс. рублей в магазинах — партнерах банка.
Процентная ставка по вкладу «Автомобильный» (на год) понижена до 6,6% годовых, а при использовании депозитных средств на покупку автомобиля у партнеров Совкомбанка ставка составит 7,6%. Проценты выплачиваются в конце срока.
Минимальная сумма депозитов — 30 тыс. рублей. Вклады пополняемые.
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