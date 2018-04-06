ФРС любит 1% населения: богачи диктуют правила

Москва , 6 апреля — «Вести. Экономика» Когда ФРС была создана в 1913 году, ее официальной целью была стабилизация доллара США. Реальность же оказалась совсем другой. Разрыв между богатыми и бедными растет.

Сегодня сбережения более половины американских рабочих, отложенные для выхода на пенсию, составляют менее $25 тыс., у 36% американцев сбережения составляют менее $1 тыс. ФРС имеет почти неограниченные возможности печатать бумажные деньги, расширять кредитование и создавать долги. Все это создает иллюзию процветания там, где его нет. В прежние времена тяжелая работа могла обеспечить надежное будущее для последующих поколений. Теперь можно считать, что вам повезло, если тяжелая работа поможет вам свести концы с концами. Центробанки уделяют большое внимание бэйлауту банков с плохим управлением до того как их плохая политика управления приведет к краху. По мановению волшебной палочки центробанки могут улучшить положение банков за счет потребителя. На сокращающийся средний класс все больше давят жестокие экономические реалии сегодняшнего дня. Банкиры знают, что как только они станут достаточно большими, центробанки обеспечат им бэйлаут при любой неприятности. Они знают, что будут вознаграждены за любую неудачу, получив практически неограниченный объем печатных денег, но, самое главное, огромные бонусы!Еще лучше, в эпоху цифровых технологий печатные деньги больше не нужны. Деньги создаются в электронном виде и одним нажатием кнопки переносятся в банки. В частности, деньги поступают в крупные банки, которые должны оставаться на плаву любой ценой. Менее мощные банки либо терпят крах, либо пытаются выжить сами. Банки являются частью истеблишмента Уолл-стрит, который с помощью всевозможных ухищрений с легкостью манипулирует деньгами. Уолл-стрит также может потерпеть крах, как и Lehman Brothers, Merrill Lynch, Citicorp и другие гиганты индустрии. Тем не менее, ФРС имеет право спасти эти крупные банки — если решит это сделать. Это позволит более крупным банкам поглотить банки, которые потерпели крах, таким образом будут созданы еще большие гиганты. Сейчас богатство — это не заработок или создание денег, это, скорее, перемещение денег. Вот почему ФРС любит лишь 1% населения. Они преуспевают, благодаря манипуляциям ФРС. Остальные продолжают бороться за выживание. Мир ZIRP позволил банкам предлагать дешевые кредиты, при этом, низкие процентные ставки и низкодоходные облигации подрывают активы простого народа за счет инфляции. Сберегательные счета испытывают дефицит из-за политики ФРС.

Логично было бы предположить, что Конгресс положит конец этим финансовым манипуляциям. Но логика и правительство, судя по всему, несовместимы. Конгресс является одним из крупнейших бенефициаров налоговых манипуляций за счет существенных взносов банков. Крупные банки могут поддерживать лучших политиков, которые могут покупать фальшивые деньги. Вот почему ФРС продолжит поддерживать крупные банки. Крах одного крупного банка может вылиться в экономический хаос. Крах небольших банков проходил и будет проходить незамеченным В средневековье алхимики мечтали о неисчислимых богатствах, пытаясь превратить свинец в настоящее золото. Современные технологии сделали эту мечту реальностью. И одним из самых крупных мечтателей является Швейцарский национальный банк. Он сумел получить прибыль в $55 млрд от своего портфеля акций и облигаций в размере $800 млрд Хороший банковский сектор? Не совсем. Несмотря на то, что центробанк должен оставаться регулирующим органом, мировые центробанки становятся инвесторами, покупая акции и облигации, особенно высокодоходные государственные облигации. Каким образом центробанки покупают эти активы? Создавая новые деньги и манипулируя валютой. Все просто. Другие центробанки также заняты приобретением активов. Центробанки накопили активы на сумму свыше $21 трлн.

Создание богатства из воздуха могло бы быть мечтой средневекового алхимика. Но они имели дело со свинцом, а не с бесполезными бумажными деньгами. Конечно, конечным результатом всего этого является гиперинфляция. Экономический крах Зимбабве Венесуэлы — логическое следствие бесконтрольной печати фиатных денег. По данным Oxfam International, глобальная фискальная политика способствует процветанию. $8 из каждых созданных $10 идут в карманы богатейших людей в мире. Половина населения во всем мире не видит никакого роста благосостояния. Капиталистическая система, которая создавала богатство и процветание для рабочих, вернулась к феодальной системе благодаря центробанкам, которые создают такую ситуацию, при которой короли купаются в роскоши, а остальная часть населения пытается свести концы с концами.

Если не распределить благосостояние более справедливым образом, мы можем снова вернуться в феодальный строй. И снова придется кланяться в ноги королям и королевам, только теперь их роль будут исполнять центробанки.