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В Калининградской области снизилась безработица
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В Калининградской области снизилась безработица 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
На региональном рынке труда снизилась регистрируемая безработица. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
«Численность зарегистрированных безработных граждан составила 4,4 тысячи человек. Год назад эта цифра была почти на 17% выше — более пяти тысяч безработных», — говорится в сообщении.
При этом уровень регистрируемой безработицы составил 0,8% от экономически активного населения. Среди безработных по-прежнему преобладают женщины (почти 60%). Также среди них много жителей сельской местности (34,2%).
Количество вакансий в регионе с начала года увеличилось на 2,8% — до 13 298. При этом доля рабочих профессий среди них уменьшилась с 69,2 до 67,9%.
Уровень трудоустройства составил 46,5%, что на 9,6 процентных пункта выше показателя аналогичного периода прошлого года. Улучшились и показатели трудоустройства инвалидов — 38,2% обратившихся граждан этой категории нашли работу, что на 1,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года (на 01.04.2017 — 37,0%).
Сегодня наиболее востребованы профессионалы в обрабатывающее производство (13% вакансий); оптово и розничную торговлю (12,8%); строительство (9,6%); здравоохранение и предоставление социальных услуг (8,7%), а также в сферы транспортировки и хранения (7%); деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (6,1%).
За первые три месяца года областной Центр занятости населения провёл 44 ярмарки вакансий и учебных мест, в которых приняли участие 4 232 человека. Особое внимание уделяется вопросу содействия самозанятости. По итогам организационно-консультационных услуг службы занятости 17 человек открыли собственное дело, с 15 гражданами заключены договоры на выплату субсидии (до 90 тысяч рублей).
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