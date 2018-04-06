Распродажи и акции апреля стартовали в Петрозаводске

День красоты, обмен техникой и сувениры к ЧМ по футболу в обзоре самых привлекательных торговых предложений ближайшей недели. В это воскренье, 8 апреля, празднуется Пасха. Цены на куличи стартуют от 69 рублей, посмотреть ассортимент в разных магазинах можно по ссылке. Пока весна не спешит вступать в свои права, есть время обновить гардероб и подготовиться к хорошей погоде. Магазин «Love Republic» проводит межсезонную распродажу со скидками до -40%. До 11 апреля при покупке двух и более товаров (один из которых — джинсы) в «Incity», вы получите скидку 25% на весь чек! Магазин «Francesco Donni» делает скидки до -30% на демисезонную обувь. А «Indiva» за полцены продает все колготки, чулки, леггинсы и гольфы. О модных тенденциях сезона читайте в нашем материале по ссылке.

Если вместе с подругой запишитесь на одно время в салон красоты «Максилаб», вам сделают скидку -20% на стрижку. До 30 апреля «Рив Гош» делает скидку -50% на хиты декоративной косметики. И только в апреле при покупке крема в «Л’Этуаль», второй получите бесплатно.

Весь апрель «Улыбка радуги» делает скидку -30% на сыворотки, масла и маски для волос. Только 6 числа в сети магазинов «Магнит Косметик» действует акция «День красоты»: скидка 25% на мужскую и женскую парфюмерию, кремы, маски, скрабы для лица и тела, средства для снятия макияжа, декоративную косметику и бижутерию, а 7 апреля в сети магазинов «Магнит Косметик» будет действовать скидка 20% вообще на все.

Весь апрель в «Доминант Мебель» при заказе детской мебели на сумму от 25 тысяч рублей — скидка 25% на кровати, а на весенние коллекции мебели действует скидка 30%. И только до 23 апреля сдаете любую технику и получаете скидку до 10 000 рублей на товары, участвующие в акции « М. Видео », там же до 9 апреля скидка -30% на второй товар Bosch.

До 8 апреля в магазине «Ермак» со скидкой 15% можно купить костюмы и обувь для охоты и рыбалки. А 12 апреля ТРК «Лотос Plaza» разыграет официальный мяч ЧМ по футболу 2018, набор игрушек, брелок, кепку, толстовку и футболку.