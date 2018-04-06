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Безналичная оплата проезда появится во всей Ростовской области
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Безналичная оплата проезда появится во всей Ростовской области 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В ближайшие два года безналичная оплата проезда начнет работать по всему региону. Дончане смогут платить в автобусах и маршрутках с помощью транспортных карт. Власти Ростовской области надеются, что это поможет сэкономить бюджетные деньги.
Сейчас такая система частично работает только в Ростове — горожане могут платить как безналом, так и по старинке. Но транспортной картой — дешевле на четыре рубля.
— Я посмотрел цифры до и после появления системы. Там экономия бюджета бешеная получается. Мое мнение — надо в кратчайшие сроки распространять эту практику на весь регион, — цитирует Donnews депутата ЗС РО Сергея Косинова.
В правительстве считают, что безналичная оплата через валидаторы поможет контролировать нечистые на руку АТП — запросы на компенсацию за провоз льготников на Дону растут, хотя количество этих льготников уменьшается. После того, как безнал появился в транспорте Ростова, предприятия стали получать в два–три раза меньше компенсаций.
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