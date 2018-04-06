Безналичная оплата проезда появится во всей Ростовской области

В ближайшие два года безналичная оплата проезда начнет работать по всему региону. Дончане смогут платить в автобусах и маршрутках с помощью транспортных карт. Власти Ростовской области надеются, что это поможет сэкономить бюджетные деньги.

Сейчас такая система частично работает только в Ростове — горожане могут платить как безналом, так и по старинке. Но транспортной картой — дешевле на четыре рубля.

— Я посмотрел цифры до и после появления системы. Там экономия бюджета бешеная получается. Мое мнение — надо в кратчайшие сроки распространять эту практику на весь регион, — цитирует Donnews депутата ЗС РО Сергея Косинова