Россияне стали больше жаловаться на врачей

По данным Росздравнадзора, в прошлом году было зарегистрировано на 22% больше жалоб со стороны граждан на низкое качество и недоступность медицинских услуг.

Всего за 2017 год ведомство получило 24 тысячи обращений. В основной своей массе это жалобы на недостаточно высокое качество работы медиков — таких обращений поступило 16,2 тысячи.

Представители Росздравнадзора по данным обращениям провели проверки в 7700 медучреждениях, как частных, так и государственных. В 42% из них были выявлены нарушения. В основном, это проблемы с доступностью медицинских услуг и их качеством. Их доля выросла по сравнению с 2016 годом на 10%.

Помимо этого, были выявлены 1200 случаев отсутствия согласия пациента на оказание медпомощи и почти 480 случаев отказа в предоставлении медицинских услуг.

Эксперты признают, что далеко не всегда в указанных ситуациях виноват врач. По сути, от медика зависит только отношение к больному. А решение таких проблем, как дефицит врачей, доступность медицинской помощи и лекарств, лежат в сфере организации здравоохранения — чиновников и менеджеров разных уровней.