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Россияне стали больше жаловаться на врачей
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Россияне стали больше жаловаться на врачей 

Medaboutme.ru 1 час назад
Фото: Medaboutme.ru
По данным Росздравнадзора, в прошлом году было зарегистрировано на 22% больше жалоб со стороны граждан на низкое качество и недоступность медицинских услуг.
Всего за 2017 год ведомство получило 24 тысячи обращений. В основной своей массе это жалобы на недостаточно высокое качество работы медиков — таких обращений поступило 16,2 тысячи.
Представители Росздравнадзора по данным обращениям провели проверки в 7700 медучреждениях, как частных, так и государственных. В 42% из них были выявлены нарушения. В основном, это проблемы с доступностью медицинских услуг и их качеством. Их доля выросла по сравнению с 2016 годом на 10%.
Помимо этого, были выявлены 1200 случаев отсутствия согласия пациента на оказание медпомощи и почти 480 случаев отказа в предоставлении медицинских услуг.
Эксперты признают, что далеко не всегда в указанных ситуациях виноват врач. По сути, от медика зависит только отношение к больному. А решение таких проблем, как дефицит врачей, доступность медицинской помощи и лекарств, лежат в сфере организации здравоохранения — чиновников и менеджеров разных уровней.
Также специалисты указывают, что наблюдается избыточная нагрузка на врачей. Например, по рекомендации Минздрава на одного участкового терапевта должно приходиться 1700 прикрепленных жителей, в реальности же эта цифра составляет 2500 человек.
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