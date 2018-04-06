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Выбраны банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам «АктивКапитал Банка»
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Выбраны банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам «АктивКапитал Банка» 

Волга Ньюс 23 минуты назад
Сообщается, что прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам кредитной организации АО «АК Банк» начнутся 11 апреля 2018 года.
Для удобства определения вкладчиками своего банка-агента, Агентство с 10 апреля 2018 года разместит сервис «Найти свой банк-агент» на официальном сайте Агентства (раздел «Страховые случаи/»АК Банк").
Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений, а также о распределении вкладчиков между банками-агентами будет размещено 10 апреля 2018 года на сайте Агентства в сети Интернет и 12 апреля 2018 года в "Российской газете".
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