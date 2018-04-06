Интерпретируй это 

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Социологи вывели очередной зарплатный «норматив» россиянина. Исследовательский холдинг «Ромир» выяснил, сколько нужно средней семье (два работающих и ребенок) для более-менее приличной жизни. Среднеарифметический вердикт: 75 900 рублей в месяц.

Не бог весть какие деньги, прямо скажем. Особенно для Москвы . В столице эта сумма еле-еле покроет месячные затраты на коммуналку, транспорт и еду. Одежду, обувь, школьные завтраки (оплату детского сада), культпоходы в цирки-зоопарки-планетарии (а они при наличии ребенка превращаются в необходимость), периодическое посещение парикмахерской как минимум одним членом семьи, мобильную связь и прочие обязательные траты покрывать уже неоткуда. Удивляет в статистике другое. 23% семей считают, что для «нормальной жизни» им хватит 45-60 тысяч рублей в месяц, 15% заявили, что вполне удовлетворятся 30-45 тысячами на троих. А 6% уверены, что достаточно 20-30 тысяч. Если учесть, что, по данным социологов РАН, которым как-то веры больше, усредненные зарплаты в райцентрах и сельской местности крутятся вокруг значений 22-23 тысячи (а это уже 44-46 тысяч на семью при двух работающих, о которых шла речь в исследовании), а цены на продукты не сильно отличаются от городских, как-то не выходит каменный цветок. То ли опрошенные россияне воспитывают исключительно тамагочей, то ли выживание уже почитается у нас за вожделенную норму, то ли статистика подлукавливает. Последнее, если честно, ну никак бы не удивило. Например, за год, сообщает нам «Ромир», финансовые запросы россиян снизились аж на 7 700 рублей: в ушедшем 2017-м нам для нормальной жизни в среднем требовалось 83 600 рублей на троих. То есть, инфляция выросла, цены тоже, коммуналка, в отличие от зарплат, продолжает бить рекорды, а нам для достойной жизни нужно все меньше. Более того, в четырех регионах страны запросы семей оказались даже ниже реальных доходов. Так, жители Центрального округа претендуют в среднем на сумму в 87 400 рублей в месяц при среднем реальном доходе на семью с двумя работающими (по Росстату ) в 94 900 рублей. Жителям Северо-Запада лишними в семейном бюджете показались 5 800 рублей, на Урале — 11 800, а на Дальнем Востоке аж 13 900 рублей! Если так пойдет и дальше, как бы следующий год не выявил массовую готовность россиян отказаться от зарплат вовсе…