Больше 500 гостиниц завысили цены перед ЧМ‐2018

Специалисты Роспотребнадзора проверили 11 338 гостиниц в городах, где летом 2018 года пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Выяснилось, что более 539 из них завышали цены, а 110 — не имели документов о прохождении квалификации, сообщили в пресс‐службе ведомства.

В отношении соответствующих хозяйствующих субъектов проведено 1138 внеплановых проверок, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено в общей сложности 1409 дел об административных правонарушениях

— Роспотребнадзор.

На владельцев гостиниц, где нашли нарушения, наложены административные штрафы, общая сумма которых составляет около 4,4 миллиона рублей. Помимо этого, ведомство выдало предостережения 169 объектам.