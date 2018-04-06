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Больше 500 гостиниц завысили цены перед ЧМ‐2018
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Больше 500 гостиниц завысили цены перед ЧМ‐2018 

360tv.ru 19 минут назад
Фото: 360tv.ru
Специалисты Роспотребнадзора проверили 11 338 гостиниц в городах, где летом 2018 года пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Выяснилось, что более 539 из них завышали цены, а 110 — не имели документов о прохождении квалификации, сообщили в пресс‐службе ведомства.
В отношении соответствующих хозяйствующих субъектов проведено 1138 внеплановых проверок, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено в общей сложности 1409 дел об административных правонарушениях
— Роспотребнадзор.
На владельцев гостиниц, где нашли нарушения, наложены административные штрафы, общая сумма которых составляет около 4,4 миллиона рублей. Помимо этого, ведомство выдало предостережения 169 объектам.
До 6 апреля правительства Мордовии, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областей должны предоставить планы по размещению болельщиков, которые приедут на игры чемпионата, в гостиницах региона. Их также обязали продумать организацию свободного времени туристов во время первенства.
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