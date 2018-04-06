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Заработал городской центр по размещению туристов и болельщиков ЧМ-2018
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Заработал городской центр по размещению туристов и болельщиков ЧМ-2018 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
В Москве начал работу городской центр по размещению болельщиков и туристов. Через него можно узнать о наличии свободных мест в отелях города, а также подобрать подходящее по стоимости и расположению жилье на период проведения чемпионата мира по футболу. Заявки на бронирование номеров принимают по телефону действующего туристического кол-центра: +7 (800) 302-31-12 и +7 (800) 350-51-12 (для звонков из других стран) и +7 (495) 587-71-12 (для звонков по России, звонок бесплатный).
Операторы владеют пятью языками: русским, английским, французским, китайским и немецким.
«В столице обычно не бывает проблем у туристов с поиском и размещением в отелях. Однако в преддверии ЧМ-2018 число желающих приехать в Москву этим летом, как и ожидалось, резко возросло. Многие гостиницы, особенно в центре, на этот период забронированы полностью. Однако остаются отели и хостелы, прошедшие классификацию и доказавшие качество своих услуг, которые расположены чуть дальше от центра. Там еще есть доступные номера. Мы оказываем помощь болельщикам в бронировании номеров, а гостиницам — в поиске клиентов», — рассказал руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.
Центр по размещению болельщиков использует специальную информационную базу, в которой представлено более шести тысяч номеров отелей Москвы. Во время разговора пользователя просят оставить номер телефона или адрес электронной почты, после чего с ним связываются представители отеля, который соответствует его запросам. Со временем база будет расширяться. Ее также пополнят отели из Московской области.
Матчи чемпионата мира по футболу в России пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
В столице сыграют 12 матчей. Основные события состоятся на стадионе в «Лужниках», где проведут четыре встречи группового этапа, включая матч открытия, а также одну восьмую финала, полуфинал и финал. Еще пять игр примет стадион «Спартак» — четыре встречи группового этапа и одну восьмую финала.
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