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По недополученным льготам медики Северного района отсудили 268 тыс. рублей
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По недополученным льготам медики Северного района отсудили 268 тыс. рублей 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Прокурор Северного района выявил факты несоблюдения прав сельских медработников. Согласно результатам проверки, людей лишили льгот по оплате потребленных коммунальных услуг.
Как сообщили в прокуратуре Оренбургской области, льготникам ежегодно предоставляется частичная компенсация расходов на отопление и электроэнергию в сумме 1 860 рублей. Остальное жители вынуждены платить за свой счет.
Районный прокурор района направил в суд 73 исковых заявления на общую сумму более 1,3 млн рублей. Из них 19 уже удовлетворены. Выплаты составили в общем 268 тыс. рублей. Остальные иски находятся на стадии рассмотрения.
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