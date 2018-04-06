По недополученным льготам медики Северного района отсудили 268 тыс. рублей 

Прокурор Северного района выявил факты несоблюдения прав сельских медработников. Согласно результатам проверки, людей лишили льгот по оплате потребленных коммунальных услуг.
Как сообщили в прокуратуре Оренбургской области, льготникам ежегодно предоставляется частичная компенсация расходов на отопление и электроэнергию в сумме 1 860 рублей. Остальное жители вынуждены платить за свой счет.
Районный прокурор района направил в суд 73 исковых заявления на общую сумму более 1,3 млн рублей. Из них 19 уже удовлетворены. Выплаты составили в общем 268 тыс. рублей. Остальные иски находятся на стадии рассмотрения.