«Ингосстрах» застрахует «Лужники» на 36,7 миллиарда на время ЧМ-2018

Страховая компания «Ингосстрах» победила в конкурсе на право страхования движимого, недвижимого имущества и сопутствующих объектов стадиона «Лужники» в ходе проведения ЧМ-2018, следует из материалов на портале госзакупок.

Согласно договору, страховая сумма составляет 36,7 млрд рублей, а период страхования составит с 30 мая по 18 июля 2018 года. Страхователем является ГБУ Москвы «Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий» столичного департамента спорта и туризма.

Вдобавок «Ингосстрах» по итогам открытого конкурса получил право на страхование гражданской ответственности организаторов в ходе подготовки, проведения, организации и процедуры, связанной с завершением ЧМ-2018 года на стадионе «Лужники» и сопутствующих объектах. Страховыми случаями по договору страхования ответственности являются ущерб жизни, здоровью третьих лиц (смерть, телесное повреждение), ущерб имуществу третьих лиц, финансовые убытки, а также дополнительные расходы и судебные издержки.

«Ингосстрах» получит по этому контракту 35 млн рублей.