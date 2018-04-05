Социологи выяснили, сколько денег нужно семье для «нормальной жизни»

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Сколько денег нужно для счастья? Американские психологи выяснили, что от $8 000 (400 000 рублей) на человека в месяц — именно такую цифру плюс минус называют жители разных стран. А сколько нужно для «нормального уровня жизни» семье из трех человек? С этим вопросом исследовательская компания «Ромир» обратилась к россиянам и получила среднюю цифру: 75 900 рублей. 21% респондентов ответили, что считают «нормальным» доход 45 000 рублей в месяц, а 66% были более расплывчаты в своих показаниях и назвали цифры от 45 000 до 120 000 рублей.

Что-то нам кажется, россияне в этом году поскромничали, потому что в прошлом «нормальный уровень жизни» они оценивали в 83 600 рублей.

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