Апелляция поддержала антимонопольщиков в деле о рекламе «Райффайзена» в Нижнем Новгороде

По данным Нижегородского УФАС, в апреле 2017 года на рекламной конструкции, установленной вдоль проезжей части на Львовской улице в Нижнем Новгороде, было размещено сообщение Райффайзенбанка о кредите со слоганом «Низкая ставка для высоких целей» и с указанием ставки — «от 12,9%». Прочие условия предоставления рекламируемой финансовой услуги (диапазон процентных ставок, сумма кредита, валюта кредита, срок действия кредитного договора, срок возврата кредита) были представлены в рекламе в форме, трудной для восприятия потребителем.

Комиссия Нижегородского УФАС по рассмотрению дел по признакам нарушения законодательства о рекламе 7 июня 2017 года, рассмотрев дело в отношении банка по факту распространения вышеуказанной рекламы, признала ее ненадлежащей, противоречащей требованиям части 7 статьи 5, пункта 2 части 2 и части 3 статьи 28 федерального закона «О рекламе».

Месяцем позже, 7 августа, должностным лицом Нижегородского УФАС было вынесено постановление, в соответствии с которым банку было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей.

Арбитражный суд Нижегородской области 18 января 2018 года поддержал позицию антимонопольного органа и отказал банку в удовлетворении его требований о признании решения и постановления недействительными.

Райффайзенбанк не согласился с решением Арбитражного суда Нижегородской области и обжаловал его в апелляционном суде.

Первый арбитражный апелляционный суд 2 апреля признал решение и постановление, вынесенные антимонопольным органом в отношении рекламы Райффайзенбанка, законными и обоснованными.

Согласно части 7 статья 5 ФЗ «О рекламе», не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 28 закона «О рекламе», реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности не должна умалчивать об иных условиях оказания услуг, влияющих на сумму доходов или расходов клиента, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий.

Часть 3 статьи 28 закона «О рекламе» предусматривает, что если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия, определяющие полную стоимость кредита в соответствии с федеральным законом «О потребительском кредите (займе)» и влияющие на нее.