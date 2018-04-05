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«Тинькофф банк» создал мобильное приложение для подачи налоговых деклараций
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«Тинькофф банк» создал мобильное приложение для подачи налоговых деклараций 

Inc. 2 часа назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
«Тинькофф Бизнес» представил мобильное приложение, которое позволит индивидуальным предпринимателям (ИП) заполнить и подать налоговую декларацию. Об этом Inc. сообщили в «Тинькофф банке».
Приложение «Тинькофф Бухгалтерия» позволяет заполнять и отправлять декларацию по упрощенной системе налогообложения «Доходы». Банк также обещает бесплатно выпустить электронную подпись для своих клиентов, которые отправляют декларации налоговикам.
Воспользоваться приложением смогут предприниматели, у которых есть расчетный счет в «Тинькофф Бизнесе». Сейчас «Тинькофф Бухгалтерия» доступна только для владельцев устройств под управлением ОС Android. А во втором квартале банк хочет запустить версию для iOS.
Полный функционал «Тинькофф Бухгалтерии» также доступен в личном кабинете ИП на сайте банка. В кредитной организации отмечают, что для вновь зарегистрированных ИП обслуживание счета первые полгода после регистрации бесплатное.
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