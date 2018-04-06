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Отсутствие лицензии у подрядчика не лишает вычета по НДС
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Отсутствие лицензии у подрядчика не лишает вычета по НДС 

Время бухгалтера 1 час назад
Саратовские налоговики оштрафовали и доначислили НДС компании, привлекшей для выполнения строительного заказа субподрядчиков без необходимых лицензий и допусков. Спор организации с инспекцией дошел до кассации в окружном суде, и в итоге решение налогового органа было отменено.
Служители Фемиды отметили, что неимение контрагентами налогоплательщика лицензий МЧС или упоминаний каких-либо допусков в свидетельстве, выданном профессиональной организацией, не означает, что работы по соответствующим договорам в реальной жизни не были выполнены и вычет НДС не был обоснован.
Кроме того, судьи подчеркнули, что требования к расходам организаций в целях налогового учета прописаны в НК РФ и это экономическая целесообразность и документальное подтверждение. Для получения вычета по НДС необходимы документы принятия к учету предмета сделки и надлежаще оформленные счета-фактуры. Ссылаясь на постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53, окружной суд постановил, что представления в налоговую подтверждающих право на налоговую выгоду бумаг при ведении реальной предпринимательской деятельности достаточно для получения вычета по НДС.
Время бухгалтера: последние новости
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