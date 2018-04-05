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НПФ могут получить возможность запрашивать сведения о регистрации смерти граждан
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НПФ могут получить возможность запрашивать сведения о регистрации смерти граждан 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает возможность получения негосударственными пенсионными фондами (НПФ) сведений о регистрации смерти граждан. Соответствующий документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
Авторами инициативы являются руководитель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, первый зампредседателя Комитета Игорь Дивинский, член указанного Комитета Дмитрий Скриванов, а также член Комитета палаты по делам национальностей Зугура Рахматуллина и первый замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.
Законопроектом предлагается расширить перечень организаций, которым предоставляются сведения о регистрации смерти.
Авторы документа указывают, что на протяжении длительного времени негосударственные пенсионные фонды несут убытки, которые вызваны переплатами пенсий в связи с несвоевременным получением информации о смерти застрахованных лиц.
Парламентарии отмечают, что в последнее время эта проблема приобрела более масштабный характер. В первую очередь это касается НПФ, которые осуществляют большой объем выплат негосударственных пенсий.
«Крупные негосударственные пенсионные фонды теряют десятки миллионов рублей средств пенсионных резервов ежегодно из-за переплат негосударственных пенсий уже умершим участникам», — говорится в пояснительной записке.
С аналогичными трудностями сталкиваются и страховые организации, указывают инициаторы законопроекта.
Кроме того, по их данным, при выполнении Агентством по страхованию вкладов (АСВ) функций ликвидатора НПФ, страховых и других финансовых организаций у АСВ также возникает потребность в своевременном получении информации о смерти кредиторов указанных организаций.
«Законопроект вносит изменения, предусматривающие возможность получения негосударственными пенсионными фондами, страховыми организациями и Агентством сведений о государственной регистрации смерти физических лиц, необходимых для осуществления ими своих функций, по их запросам из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния», — говорится в документе.
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