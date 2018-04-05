НПФ могут получить возможность запрашивать сведения о регистрации смерти граждан

Госдуму внесен законопроект, который предусматривает возможность получения негосударственными пенсионными фондами (НПФ) сведений о регистрации смерти граждан. Соответствующий документ имеется в распоряжении « Парламентской газеты ».

Законопроектом предлагается расширить перечень организаций, которым предоставляются сведения о регистрации смерти.

Авторы документа указывают, что на протяжении длительного времени негосударственные пенсионные фонды несут убытки, которые вызваны переплатами пенсий в связи с несвоевременным получением информации о смерти застрахованных лиц.

Парламентарии отмечают, что в последнее время эта проблема приобрела более масштабный характер. В первую очередь это касается НПФ, которые осуществляют большой объем выплат негосударственных пенсий.

«Крупные негосударственные пенсионные фонды теряют десятки миллионов рублей средств пенсионных резервов ежегодно из-за переплат негосударственных пенсий уже умершим участникам», — говорится в пояснительной записке.

С аналогичными трудностями сталкиваются и страховые организации, указывают инициаторы законопроекта.

Кроме того, по их данным, при выполнении Агентством по страхованию вкладов (АСВ) функций ликвидатора НПФ, страховых и других финансовых организаций у АСВ также возникает потребность в своевременном получении информации о смерти кредиторов указанных организаций.

«Законопроект вносит изменения, предусматривающие возможность получения негосударственными пенсионными фондами, страховыми организациями и Агентством сведений о государственной регистрации смерти физических лиц, необходимых для осуществления ими своих функций, по их запросам из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния», — говорится в документе.