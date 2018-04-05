Банк «Возрождение» запускает страховой продукт «Без хлопот»

Банк «Возрождение» и Страховой Дом ВСК запускают комплексный страховой продукт «Без хлопот», который гарантирует надежную финансовую защиту имущества и гражданской ответственности на случай непредвиденных событий, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Новый продукт включает страхование квартир и домов, в том числе внутренней отделки и оборудования, домашнего имущества, а также гражданской ответственности. Оформление полиса не требует описей, анкет, осмотра имущества и заполнения страховых документов. Возмещение страховой суммы происходит в течение пяти рабочих дней с момента составления акта о страховом случае», — говорится в сообщении.

Полис защитит в случае кражи, аварий различных инженерных систем, затопления, пожара, взрыва, падения деревьев, противоправных действий третьих лиц и в других непредвиденных случаях.

Срок действия страхового полиса — 12 месяцев. Стоимость продукта зависит от размера финансовой защиты, которую выбирает клиент: 1,5 тысячи рублей за годовой полис при страховой сумме 200 тысяч рублей, 2,5 тысячи рублей при сумме 350 тысяч рублей или 4500 рублей при возмещении на сумму 560 тысяч рублей для квартир и 650 тысяч рублей — для домов.