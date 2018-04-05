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Стройлесбанк понизил ставки по депозитам юрлиц
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Стройлесбанк понизил ставки по депозитам юрлиц 

Банки.ру 1 час назад
Тюменский Стройлесбанк уменьшил ставки по депозитам для юридических лиц на один процентный пункт.
Ставки по депозиту «Ваш бизнес» составляют теперь 3—5,5% годовых. Минимальная сумма — 500 тыс. рублей, сроки — до 30 дней, 31—90 дней, свыше 90 дней. Выплата процентов — ежемесячно или в конце срока.
Продуктовый виджет
Депозит «Максимум» теперь доступен под 4,75—6% годовых. Сроки размещения — от месяца до года, минимальная сумма неограниченна. Возможность пополнения в течение 30 дней с даты заключения договора. Депозит не предусматривает частичное и досрочное востребование. Выплата процентов — ежемесячно или в конце срока.
«Удобный» открывается на один год под 5-5,75%. Ограничений по минимальной сумме нет. Проценты выплачиваются в конце срока. Пополнение депозита не предусмотрено.
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