Стройлесбанк понизил ставки по депозитам юрлиц

Тюменский Стройлесбанк уменьшил ставки по депозитам для юридических лиц на один процентный пункт.

Ставки по депозиту «Ваш бизнес» составляют теперь 3—5,5% годовых. Минимальная сумма — 500 тыс. рублей, сроки — до 30 дней, 31—90 дней, свыше 90 дней. Выплата процентов — ежемесячно или в конце срока.

Продуктовый виджет

Депозит «Максимум» теперь доступен под 4,75—6% годовых. Сроки размещения — от месяца до года, минимальная сумма неограниченна. Возможность пополнения в течение 30 дней с даты заключения договора. Депозит не предусматривает частичное и досрочное востребование. Выплата процентов — ежемесячно или в конце срока.

«Удобный» открывается на один год под 5-5,75%. Ограничений по минимальной сумме нет. Проценты выплачиваются в конце срока. Пополнение депозита не предусмотрено.