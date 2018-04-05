Налоговым претензиям дадут предельный срок и объем?

Налоговые претензии — как прошлые, так и будущие — могут быть смягчены. Есть сразу два повода поговорить на эту тему.

Во-первых, в этом месяце Верховный суд пришел к выводу, что при предъявлении претензий налоговые чиновники должны руководствоваться и законом, и принципом разумности.

Дело развивалось так. Публичное акционерное общество предоставило декларацию по налогу на прибыль за 2010 год, которая была дважды уточнена в 2013 г. с уменьшением налога, причем сумма налога в результате снизилась более чем на 200 миллионов рублей.

Последовала камеральная проверка, после которой была назначена выездная налоговая проверка — но уже в 2015 году. Общество это оспорило. Вышестоящий налоговый орган и арбитражные суды вплоть до Верховного суда подтверждали правоту налоговиков.

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации , с одной стороны, нашла правильным вывод судов об отсутствии ограничения по глубине проведения выездной налоговой проверки в рассматриваемой ситуации. Вместе с тем в случае подачи налогоплательщиком уточненной налоговой декларации повторная выездная проверка не может быть инициирована налоговым органом в любое время — должна быть учтена разумность срока, прошедшего с момента подачи уточненной налоговой декларации.

Как указано в определении от 16 марта 2018 г., «налогоплательщики должны иметь возможность в разумных пределах предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в неизменности своего официально признанного статуса, приобретенных прав, прежде всего, в том, что касается размера налоговой обязанности, полноты и правильности ее исполнения».

Далее — вывод еще более неутешительный для налоговиков: о недопустимости избыточного или не ограниченного по продолжительности налогового контроля. Здесь вновь необходимо процитировать: по существу это «означало бы придание дискриминационного характера налоговому администрированию». Золотые слова!

Дело еще не закончено, а отправлено на новое рассмотрение. При этом Судебная коллегия указала, что судам при новом рассмотрении следует дать оценку разумности сроков назначения повторной выездной налоговой проверки спустя 1 год 10 месяцев. А вывод может быть следующим: не пасуйте перед налоговиками, если уверены в своей правоте. Идите до конца — и сделаете большое дело как для себя, так и для других.

Второе известие тоже оптимистично: пени в результате налоговых недоплат могут ограничить размером самого долга. Сейчас может быть взыскана тройная сумма долга.