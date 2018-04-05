Страховая группа «Уралсиб» заявила об отсутствии рисков приостановки деятельности

Страховая группа «Уралсиб» не видит рисков приостановки деятельности. Об этом сообщил RNS представитель группы.

«Учитывая то, что отклонения от нормативов носят чисто технический характер, мы не видим никаких рисков приостановки деятельности компании. Страховая группа «Уралсиб» обладает достаточным объемом ликвидных активов для покрытия страховых резервов по текущим договорам страхования и работает в штатном режиме, выполняя все обязательства», — сказал представитель.

Ранее газета «Ведомости» сообщила со ссылкой на актуарное заключение компании за 2017 год, что страховой группе «Уралсиб» не хватало активов, чтобы покрыть страховые обязательства.

«В документе отмечается риск неисполнения страховщиком обязательств в связи с недостатком ликвидных активов, представляющих источник для будущих выплат. Для устранения этого риска компании требуется дополнительное финансирование, говорится в заключении», — отмечало издание.