За прошлый год в Печатниках оказана соцпомощь более 2 тысячам жителей района

За прошлый год в Печатниках оказана социальная помощь более 2 тысячам жителей района на сумму более трех миллионов рублей, сказал глава управы района Печатники Сергей Григорьев

Из них материальную помощь на товары первой необходимости получили 75 человек, на приобретение товаров длительного пользования — 175 человек.

Кроме того, в 2017 году выполнен капитальный ремонт в двух квартирах ветеранов Великой Отечественной войны на сумму 100 тысяч рублей, а также ремонт в квартире детей-сирот на сумму 230 тысяч рублей. (то)