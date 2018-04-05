По большому счету: пять советов тем, кто хочет накопить деньги

Многие финансовые аналитики полагают, что важно не количество денег, а то, как мы ими управляем. То есть даже при очень скромном заработке человек может не тратить все, что он зарабатывает, наращивать капитал и обзавестись подушкой безопасности. «МИР 24» вместе с финансовыми экспертами составил советы для тех, кто хочет избавиться от ненужных трат, совершать только обдуманные покупки и научиться контролировать свои расходы.

1. Проанализируйте свой бюджет

{} Только половина взрослых россиян ведут семейный или личный бюджет. 30% бюджета среднестатистической российской семьи исчезает в неизвестном направлении, утверждает финансовый консультант, автор книги «Сам себе финансист» Анастасия Тарасова . Статистика неутешительная. Как ее изменить? Верно: начните вести бюджет. Для начала попробуйте фиксировать все свои расходы и доходы в течение двух-трех месяцев.

Все траты можно разделить на группы по степени значимости: жизненно необходимые, важные, менее важные, необязательные. Разделили? А теперь посмотрите на их соотношение. Сколько необязательных покупок вы совершили в прошлом месяце? Сколько средств ушло на них? Что бы вы исключили из каждой группы расходов? Выделите самые затратные покупки и подумайте, какие их них вы совершили без необходимости.

Попробуйте обойтись без аналогичных приобретений в следующем месяце. К примеру, если вы видите, что за месяц чрезмерно много потратили на посиделки в кофейнях, следует посещать их чуть реже или обходиться более скромным перечнем напитков и десертов.

Совсем отказываться от развлечений не стоит. Финансовые аналитики сходятся во мнении, что расходы на них должны составлять не более 10% от вашего ежемесячного заработка.

Контролировать свой финансовый поток можно и при помощи мобильных приложений. Они «умеют» не только фиксировать ваши долговые обязательства и напоминать о постоянных выплатах, но и объединять все счета, составлять финансовый план на месяц, распознавать кассовые чеки.

«Уже несколько лет я записываю в приложение все доходы и расходы своей семьи, в том числе проценты от вкладов. Поначалу это было достаточно сложно, потому что я не очень дисциплинированный человек. Но после кризиса 2012 года я понял, что нужно грамотно использовать ресурсы, которые у меня есть, — рассказывает юрист Григорий Борисов о приложении «Умный бюджет». — Благодаря приложению я научился планировать покупки. Учет мы с супругой ведем постоянно, он нас не обременяет. Тратим на него всего пару минут в день. Мы перестали тратить деньги на вещи, которые не нужны, купили квартиру, машину, регулярно ездим в отпуск, и у нас нет кредитов».

2. Составляйте списки покупок

{} Никогда не ходили в магазин с заранее составленным списком? Попробуйте, это не сложно. Классический способ контроля расходов работает вне зависимости от того, какой у вас уровень дохода. Он убережет вас от диктатуры красных ценников и других ловких приемов маркетологов. При покупке еды лучше заранее подумать, что будете готовить, а одежды — определить, каких вещей в гардеробе не хватает. Также перед шопингом будет не лишним решить для себя, в какую сумму вы бы хотели уложить все покупки.

Если идете за продуктами, учтите, что посещение продуктового супермаркета на голодный желудок увеличивает средний чек на 30%, говорит консультант по планированию домашнего бюджета Лидия Гусельцева. Также не стоит забывать, что чем больше над продуктом за вас поработали производители (помыли, почистили, порезали, приготовили), тем больше вы переплатите за этот товар. При покупке одежды не пренебрегайте вещами из старых коллекций, которые всегда заметно дешевле только что поступившего в продажу товара.

«Одна из главных статей расходов практически в любой семье — питание. У каждого здесь свои границы экономии. Кто-то овсянку подешевле выискивает, а кто-то уже и не помнит, как она выглядит, потому что привык к магазинным творожкам и йогуртам на завтрак. И все же, как бы ни питалась семья, планирование меню и покупка продуктов по заранее составленному списку — один из самых классных инструментов для снижения расходов на питание. Секретов тут никаких нет. Если вы сможете продумать свое меню на более длительный срок и закупить продукты по списку, то дольше сможете обходить магазины стороной и меньше денег потратите там впустую», — сказала Гусельцева.

3. Ищите недорогие аналоги

{} Именитые бренды, как правило, производят и продают товары, неоправданно завышенные в цене. При этом их качество сопоставимо с недорогими аналогами. На них стоит обратить внимание, если вы не видите смысла переплачивать за красивую упаковку. Не забывайте и о том, что без некоторых вещей в быту можно попросту обойтись.

«Конечно, я не призываю переходить на соду, лимон и горчицу. Хотя у меня есть знакомые, которые так сделали и абсолютно не жалеют. Но почему бы не перестать покупать армию освежителей воздуха разных запахов, кондиционеры для белья, душистую воду для утюга, влажную туалетную бумагу, гору чистящих средств для каждой поверхности и комнаты? На мой взгляд, это самый простой и очевидный способ сэкономить», — полагает Гусельцева.

А теперь представим, что вы принципиально не одеваетесь в масс-маркетах. Как в таком случае распознать, что покупка нового платья или туфель совершена не зря? Посмотрите в чек и поделите стоимость покупки на то количество раз, какое вы ею воспользуетесь.

«Например, платье ценой 10 000 рублей, надетое единожды, и платье за те же 10 000 рублей, которое вы надевали 50 раз, имеют кардинально разную стоимость эксплуатации. В первом случае стоимость разовой эксплуатации составит все 10 000, а во втором — всего 200 рублей», — пишет в книге «Сам себе финансист» Анастасия Тарасова.

4. Используйте карту с кэшбэком

{} У продвинутых банков есть множество налаженных способов повысить лояльность старых клиентов и привлечь новых. Компенсационная выплата за оплату по карте — один из них. Определенный процент от суммы покупки возвращается вам на счет каждый раз, когда вы расплачиваетесь картой. Банкам выгодна каждая наша транзакция по карте, но мы тоже можем извлекать из безналичных операций пользу. Для этого и был придуман кэшбэк. Карты с такой функицей появились в Росии в 2007 году, а в США еще в 1980-е.

«Мой клиент Александр периодически заправляет свою машину бесплатно, так как участвует в бонусной программе при совершении покупок картой. Я и сам пользуюсь кэшбэк-сервисами. Раз в несколько месяцев получается приобретать продукты бесплатно. Очень удобно, рекомендую», — говорит инвестор, предприниматель, независимый финансовый советник Алексей Перкулимов.

Если вы заметили, что тратите на продукты больше средств, чем на билеты в кино, есть смысл выбрать карту с разным кэшбэком. К примеру, за развлечения вы можете получать 1% от покупок, а за продукты — 5%. Если же при анализе бюджета вы заметили, что траты на разные нужды у вас примерно одинаковые, вам больше подойдет карта с фиксированной ставкой, которая не зависит от сумм покупок. Например, вы можете выбрать ежемесячный кэшбэк в размере 3%. Учтите, что обслуживание карт с кэшбэком обычно стоит дороже обычной карты. Некоторые банки вместо кэшбэка предлагают клиентам бонусную программу: накопленными баллами можно расплачиваться и за товары, и за услуги.

5. Откройте два накопительных счета

{} Если вы решили копить деньги ради нескольких важных приобретений вроде машины или квартиры, один накопительный счет может затруднить этот процесс. Вероятно, вам будет непросто понять, на какую из целей денег хватает, а с какой лучше повременить. К тому же, вы рискуете остаться ни с чем, если вам вдруг понадобится крупная сумма денег. С двумя накопительными счетами есть вероятность оставить один нетронутым. Даже если накопительный счет у вас один, возьмите за правило пополнять его, как только получаете доход, а уже потом разбираться с остальными обязательными выплатами. Вы можете автоматизировать этот процесс на своей банковской карте.

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