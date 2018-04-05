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ВУЗ-Банк запустил кредит на рефинансирование
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ВУЗ-Банк запустил кредит на рефинансирование 

Банки.ру 1 час назад
ВУЗ-Банк запустил кредит «Все просто», который позволяет клиентам получить от 30 тыс. до 1 млн рублей на рефинансирование текущих займов. Если одобренный лимит превышает остаток задолженности по кредитам, разницу можно потратить на любые цели.
Первоначальная ставка устанавливается на уровне 17% или 19% годовых в зависимости от платежеспособности заемщика. Ставка снижается до 15% или 17% годовых соответственно при одновременном выполнении в месяц, предшествующий дате платежа по кредиту следующих условий:
ежемесячный платеж внесен за пять дней до даты платежа по графику;
платеж должен быть внесен через банкоматы ВУЗ-Банка или Уральского Банка Реконструкции и Развития, либо через интернет-банк ВУЗ-Банка (не через кассы офисов).
При выполнении вышеперечисленных условий и совершении покупок по карте ВУЗ-Банка на сумму не менее 15 тыс. рублей в месяц ставка снижается до 13,9% или 15% годовых соответственно.
Продуктовый виджет
Финансирование предоставляется на срок от двух до семи лет без залога и поручительства. Личное страхование не требуется.
«Первоначальная ставка по кредиту находится чуть выше уровня среднерыночных значений для подобных программ, однако при выполнении определенных условий ее можно заметно снизить», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Для рассмотрения заявки клиенту необходимо представить паспорт и документ, подтверждающий доход. Решение о выдаче кредита принимается в течение одного дня.
Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.
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