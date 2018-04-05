Пересмотрели приговор: областной суд избавил ростовчанку от навязанного ей кредита на косметические услуги

Ростовчанка Наталья Кисель смогла избавиться от навязанного ей кредита на косметику и лечебные услуги. В декабре прошлого года Ленинский районный суд отказался расторгнуть договор, который женщина заключила с медицинским центром «Афина». Но в Ростовском областном суде суде это решение отменили.

Оформили кредит прямо во время диагностики

В августе прошлого года Наталье Кисель позвонили с незнакомого номера и пригласили бесплатно пройти обследование в ростовском медицинском центре «Афина». Девушка на том конце провода заверила ростовчанку, что ей предоставят квоту на бесплатную диагностику.

15 августа Наталья пришла в медцентр. Там ей предложили пройти программу по оздоровлению костной системы и сосудов на ногах и заняться очищением печени. Во время процедур женщине принесли на подпись несколько бумаг.

Только придя домой, Наталья прочитала документы и узнала, что она взяла в кредит две баночки с мазями, травянистый чайный напиток и 58 косметических процедур за 98 040 рублей. Причем договор, согласно реквизитам, был заключен с неким ИП Усвановым. Наталья обратилась в медцентр, чтобы расторгнуть соглашение, но получила отказ. Тогда ростовчанка направилась в суд. Районная инстанция отклонила иск Кисель. Наталья подала апелляцию.

— Судебная коллегия по гражданским судам Ростовского областного суда удовлетворила жалобу истицы и расторгла договор розничной купли-продажи, заключенный между ней и индивидуальным предпринимателем Павлом Усвановым. Суд обязал его выплатить женщине 98 040 рублей, компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей, проценты, которые она заплатила по кредиту? и штраф в размере 53 807 рублей, — сообщили в Ростовском областном суда.

Сможет ли Наталья вернуть деньги?

Для ростовских судов такие дела совсем не редкость. Подобные решения о расторжении кредитных договоров с медцентрами, уговаривающими и заставляющими клиентов брать кредит на их услуги, уже выносились. Вот только вернуть свои деньги практически никому из истцов не удалось. Фирмы, специализирующиеся на красоте, закрываются, их учредители уезжают в другие города и даже страны, а банки требуют, чтобы кредиты выплачивали сами потерпевшие.

Так было с героиней одного из наших материалов Ольгой Шиян. Она хотела вылечить дочь в медцентре «Богиня красоты» и угодила в кредитную кабалу. Расторгнуть договор по-хорошему с ней не захотели, и она отстаивала свои права в Ворошиловском районном суде. Тяжба длилась больше полугода. Всё это время ростовчанка исправно платила кредит за услуги, которыми ни она, ни ее дочка не пользовались.

В мае 2015 года суд удовлетворил иск Ольги и обязал руководство «Богини красоты» расторгнуть с ней договор, вернуть деньги, а также погасить неустойку за просрочку платежей и убытки, понесенные в результате заключения соглашения. Но прошло уже больше двух лет, а ни одной копейки от салона красоты Екатерина так и не получила.

После того, как суд закончился, все документы передали в службу судебных приставов Кировского района города. Там Ольга узнала, что фирмы, на которую она подавала в суд, больше не существует. Она реорганизовалась в новую компанию с названием «Континент» и переехала в Казань

А в августе прошлого года Ворошиловский районный суд удовлетворил иск «Альфа-Банка» , поданный против Ольги. Суд обязал ростовчанку выплатить задолженность по кредиту вместе со всеми штрафами и неустойками. Она попыталась обжаловать это решение суда, но ей это не удалось.

Не удалось нам и получить комментарий от медцентра «Афина». Раньше он располагался в многоэтажке на улице Социалистической, 88. Сейчас единственная связанная с медициной организация, которая здесь находится, — медицинский портал «Ростовский доктор». Там корреспонденту 161.ru рассказали, что они не имеют никакого отношения к медцентру «Афина», и никакой информации о нем у них нет.

Контактных данных индивидуального предпринимателя Павла Усванова в открытых источниках нет. Поэтому мы оставляем за ним право обратиться в редакцию и прокомментировать сложившуюся ситуацию и решение Ростовского областного суда.