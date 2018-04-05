В Оренбурге кредитный кооператив распространял недостоверную информацию? 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области возбудило дело в отношении кредитного потребительского кооператива «Сберегательный».
«Всем нашим вкладчикам — в подарок путевка в санатории области» — звучит фраза в рекламном ролике, который транслирует один из местных телеканалов. Однако, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, на момент распространения этой рекламы основным видом деятельности КПК «Сберегательный» является предоставление займов и прочих видов кредита. В числе дополнительных видов деятельности — денежное посредничество, деятельность по предоставлению потребительского кредита.
Таким образом, КПК «Сберегательный» не привлекает денежные средства физических и юридических лиц. Соответственно, вкладчиков у него нет, а реклама вводит в заблуждение потребителей финансовых услуг.
Рассмотрение дела назначено на 19 апреля 2018 года, сообщает пресс-служба УФАС по Оренбургской области.