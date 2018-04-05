Вьетнам планирует повысить налоги на топливо в ходе борьбы с загрязнением окружающей среды

Очередное повышение сборов больше всего ударит по топливным компаниям и конечным потребителям

Вьетнам планирует повысить налоги на автомобильное топливо с июля для уменьшения загазованности дорог и с целью привлечения дополнительных средств в бюджет страны для погашения государственного долга, говорится в сообщении Министерства финансов . Однако аналитики предупреждают, дополнительный сбор может увеличить уровень инфляции и затормозить развитие бизнеса в стране.

Вьетнам повысит экологический налог на бензин на 33,3 процента до 4 000 VND (0,1754 USD) за литр, сообщило Министерство финансов на своем сайте.

Налоги на дизельное топливо, уголь и смазочные материалы также уже увеличились, хотя в Министерстве не указывают, на сколько конкретно.

«Запланированное повышение налогов является частью развития программы по реорганизации государственного бюджета с целью обеспечения безопасности и стабильности национальной финансовой системы», — сказал заместитель министра финансов Vu Thi Mai в своём заявлении.

Повышение налога также является частью стратегии Вьетнама по ограничению выброса в атмосферу продуктов сгорания топлива, которые вызывают загрязнение окружающей среды, сказали в Министерстве.

Как и другие быстрорастущие экономики стран Юго-Восточной Азии, Вьетнам также сталкивается с проблемой ухудшения экологии.

За прошлый год в столице страны Ханое лишь чуть больше месяца в общей сложности воздух оставался чистым и пригодным для дыхания, сообщается в январском докладе Центра зеленых инноваций и развития.

Кроме того, правительство также должно сохранить уровень государственного долга ниже 65 процентов валового внутреннего продукта страны, и новые налоги будут способствовать погашению этого долга.

Есть опасения, однако, что повышение налога будет создавать дополнительную финансовую нагрузку на бизнес и конечных потребителей топлива.

«Это определенно нанесет ущерб бизнесу, так как предприниматели будут вынуждены нести более высокие затраты, делая свои предложения на рынке менее конкурентоспособными»,

— сказал Cao Si Kiem, бывший председатель Государственного банка Вьетнама.

В заявлении также говорится о том, что увеличение налогов компенсирует снижение импортных и экспортных налоговых поступлений, поскольку Вьетнам активно интегрируется в мировой рынок.

В стране подписано около десятка соглашений о свободной торговле, что позволяет отменить или уменьшить налоги на некоторые импортные товары.

Если инициатива Министерства финансов будет одобрена правительством, то увеличение налогов разгонит инфляцию в 2018 году на 0,11— 0,15 процентных пункта, сказал Mai. В этом году Вьетнам установил целевой показатель инфляции в 4 процента.

«Налоговое повышение приведет к увеличению затрат на производство для предприятий, и в первую очередь пострадают те, кто работает в отрасли транспорта и логистики», — сказал Can Van Luc, экономист Банка инвестиций и развития Вьетнама.

«Однако для устойчивого экономического роста во Вьетнаме необходимо бороться с загрязнением окружающей среды».

Источник: tuoitrenews.vn