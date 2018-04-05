Стала известна зарплата медиков в Казани

В среднем медработники Казани получают 38 700 рублей. Минимальная оплата труда врачей составляет 5 500 рублей. Самую высокую зарплату получает врач психиатр-нарколог — от 80 000 до 180 000рублей.

Максимальная заработная плата для фельдшера в Казани в этом году составила 50 000 рублей. Врач-фельдшер со средним образованием может рассчитывать на зарплату от 15 000 до 17 000 рублей.

В прошлом году врачам обещали повышение зарплат на 180% к октябрю, и на 200% к началу 2018 года. Средняя зарплата врачей в мае 2017 составляла 37 302 рубля. Очевидно, что уровень оплаты труда повысился незначительно.

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