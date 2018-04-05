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Инструкция Е1.RU: как положить деньги на Екарту через интернет
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Инструкция Е1.RU: как положить деньги на Екарту через интернет 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге сегодня заработала система пополнения Екарт через интернет. Мы протестировали новинку и готовы рассказать, как все работает.
Шаг 1  Заходим на сайт Екарты, выбираем раздел «Пополнение Екарты». Перед нами открывается инструкция о том, как работает сервис. Пользователям сообщают, что деньги на карту поступят только на следующий день, после того, как данные загрузятся в валидаторы. Екарта автоматически пополнится, когда вы ее приложите к терминалу.
«При оплате проезда терминал проверяет, есть ли для данной карты такая операция. Если есть, то на карту записывается новая информация, регистрируется проезд и печатаются два чека — о пополнении и об оплате проезда», — сообщается на сайте Екарты.
При этом пока эта система действует только в трамваях, троллейбусах и автобусах МОАП. Те, кто ездит на частных маршрутках, не смогут таким способом пополнить карту. Чтобы деньги пришли на карту, придется проехаться в муниципальном транспорте.
Изучив инструкцию, нажимаем внизу страницы кнопку «Перейти к сервису» и попадаем на сайт «Фрисби».
Шаг 2  На сайте «Фрисби» нам открывается окно «Екарта», в котором предлагается указать номер транспортной карты. Номер указан на карте над или под штрихкодом. Если, например, ваша карта уже старая и номер стерся, его можно посмотреть на любом из выданных в транспорте чеков.
Вводим девять цифр, и система автоматически загружает данные о карте. На экране появляется информация о балансе и подключенном ранее тарифе.
Пополнить Екарту можно только по текущему тарифному плану. Если вы захотите его сменить, то вам придется обратиться в пункты пополнения Екарт. Сделать это онлайн не получится.
Шаг 3  Дальше все просто. Вводим сумму, которую хотим внести на карту, и нажимаем кнопку «Оплатить». При этом списывается комиссия — 1%.
После того как вы нажмете кнопку «Оплатить», откроется окно, в котором остается ввести данные вашей банковской карты и нажать еще раз кнопку «Оплатить».
После этого нужно подтвердить, что карта принадлежит вам, и ввести код, указанный в пришедшем СМС. Чек об оплате можно скачать или отправить себе на электронную почту.
Теперь осталось приложить Екарту к валидатору, и баланс пополнится. Но сделать это нужно на следующий день.
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