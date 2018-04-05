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Власти предложили продлить налоговые каникулы для самозанятых
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Власти предложили продлить налоговые каникулы для самозанятых 

BFM.RU 2 часа назад
Правительство РФ предложило продлить налоговые каникулы для самозанятых граждан. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, передает ТАСС.
Налоговые каникулы для самозанятых в России действуют с 2017 года. Для получения льготы няни, сиделки, репетиторы и домработницы должны зарегистрироваться в налоговых органах. Первоначально планировалось, что налоговые каникулы продлятся до конца 2018 года, после чего самозанятым нужно будет стать индивидуальным предпринимателям и начать платить соответствующий налог по ставке 13% или прекратить заниматься своей деятельностью. Новый законопроект предполагает продление каникул до 31 декабря 2019 года.
По состоянию на 1 января 2018 года, по данным ФНС, на учет встали 936 самозанятых. Власти ранее признали, что процесс пока не принес результатов.
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