Власти предложили продлить налоговые каникулы для самозанятых

Налоговые каникулы для самозанятых в России действуют с 2017 года. Для получения льготы няни, сиделки, репетиторы и домработницы должны зарегистрироваться в налоговых органах . Первоначально планировалось, что налоговые каникулы продлятся до конца 2018 года, после чего самозанятым нужно будет стать индивидуальным предпринимателям и начать платить соответствующий налог по ставке 13% или прекратить заниматься своей деятельностью. Новый законопроект предполагает продление каникул до 31 декабря 2019 года.

По состоянию на 1 января 2018 года, по данным ФНС, на учет встали 936 самозанятых. Власти ранее признали, что процесс пока не принес результатов.