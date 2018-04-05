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ЦБ выявил схему незаконных операций между ломбардами и ювелирными магазинами
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ЦБ выявил схему незаконных операций между ломбардами и ювелирными магазинами 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Банк России выявил случаи незаконных схемных операций, используемых ломбардами и ювелирными магазинами на территории России. Об этом в четверг в эфире телеканала РБК сообщил заместитель руководителя главной инспекции ЦБ Иван Козлов.
Схема состояла в том, что клиенты ломбардов в рамках акции по обмену старых изделий на новые передавали в ломбард изделия высокого качества и вместо займа получали возможность приобрести в ювелирном магазине, куда ломбарды перечисляют деньги, другие изделия «по завышенной стоимости, либо с пробой более низкой, чем то изделие, которое клиент сдавал в ломбард», разъяснил Козлов.
"Мы обнаружили, что данные операции являются схемными и, более того, они нарушают права потребителей", — сказал он.
Представитель Банка России отметил, что в ходе таких схем не происходит получения клиентом денег, в то время как в соответствии с российским законодательством выдача займов является условием деятельности ломбарда. «Происходит ненадлежащее информирование клиента о сути предоставляемой операции
Кроме того, возникают правовые риски, связанные с тем, что данная сделка может быть оспорена в порядке, установленном законодательством», — добавил Козлов.
Он также отметил, что основания, на которых происходит передача денег от ломбардов в ювелирные магазины и получение клиентом ювелирных изделий, в таких схемах также неясны.
Ключевой функционал ЦБ в отношении деятельности ломбардов, «это, во-первых, предотвращение схемных операций, а во-вторых, защита прав потребителей финансовых услуг
И здесь мы видим значительное нарушение их прав», — отметил представитель ЦБ.
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