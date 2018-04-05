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Налоговые каникулы для самозанятых россиян предложено продлить до 2020 года
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Налоговые каникулы для самозанятых россиян предложено продлить до 2020 года 

Интересант 59 минут назад
Проект закона о продлении налоговых каникул для самозанятых граждан России до 31 декабря 2019 года внесло сегодня в Государственную думу правительство РФ. Мера действует с прошлого года для сиделок, нянь, домработниц и репетиторов, которые должны соответствующим образом зарегистрироваться в налоговых органах.
Налоговые каникулы для самозанятых предусматривались до конца этого года, а затем им требовалось стать индвидуальными предпринимателями и далее платить налог по ставке 13 процентов или прекратить свою деятельность. Но дело в том, что по данным на 1 января на учет по всей стране встали всего лишь 936 самозанятых граждан. В общем, серьезных результатов мера пока не дала.
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