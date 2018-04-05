Налоговые каникулы для самозанятых россиян предложено продлить до 2020 года

Налоговые каникулы для самозанятых предусматривались до конца этого года, а затем им требовалось стать индвидуальными предпринимателями и далее платить налог по ставке 13 процентов или прекратить свою деятельность. Но дело в том, что по данным на 1 января на учет по всей стране встали всего лишь 936 самозанятых граждан. В общем, серьезных результатов мера пока не дала.