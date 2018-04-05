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Апелляция поддержала позицию Нижегородского УФАС в отношении рекламы «Райффайзенбанка»
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Апелляция поддержала позицию Нижегородского УФАС в отношении рекламы «Райффайзенбанка» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Первый Арбитражный апелляционный суд признал законным решение Нижегородского УФАС в отношении АО «Райффайзенбанк». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
В апреле 2017 года на рекламной конструкции, установленной вдоль проезжей части на улице Львовская, распространялась реклама АО «Райффайзенбанк» с формулировкой «Низкая ставка для высоких целей от 12,9%…».
«Прочие условия предоставления рекламируемой финансовой услуги, а именно: диапазон процентных ставок, сумма кредита, валюта кредита, срок действия кредитного договора, срок возврата кредита были представлены в рекламе в форме, трудной для восприятия потребителем», — говорится в сообщении.
Антимонопольное ведомство признало данную рекламу ненадлежащей, после чего выписала банку штраф в размере 350 тысяч рублей. Представитель АО «Райффайзенбанк» обратился в Арбитражный суд с требованием признать постановление и решение Нижегородского УФАС недействительным, однако ему было отказано в удовлетворении иска. АО «Райффайзенбанк» не согласилось с решением Арбитражного суда и обжаловало его в апелляционной инстанции.
«В понедельник, 2 апреля, первый Арбитражный апелляционный суд признал решение и постановление, вынесенные антимонопольным органом в отношении рекламы АО «Райффайзенбанк», законными и обоснованными», — говорится в сообщении.
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