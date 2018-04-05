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Титов советует Набиуллиной упростить проверку клиентов банков из «черных списков»
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Титов советует Набиуллиной упростить проверку клиентов банков из «черных списков» 

Ведомости 2 часа назад
Фото: Ведомости
Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину защитить предпринимателей, которых банки включают в «черные списки», заподозрив в отмывании денег («Ведомости» ознакомились с копией письма). Для этого он предлагает изменить механизм проверки подозрительных операций: если сумма меньше 5 млн руб., то не приостанавливать, не блокировать счета и проверять не более трех раз в год.
Представитель Титова подтвердила содержание письма. Банк России изучит предложения после их получения, сообщил представитель регулятора.
Как отмечается в письме Титова, сейчас обслуживание малого бизнеса нерентабельно для банков: доходность слишком мала, а риски за несоблюдение процедур комплаенса — слишком велики. Процентные доходы банка увеличиваются пропорционально среднему остатку на счете клиента. Если остаток невелик, то доход определяется размером платы за ведение счета и совершение операций, а издержки банка от суммы остатка не зависят. При этом у крупных банков они ниже благодаря эффекту масштаба, отмечает Титов.
Обслуживание предприятий с малыми остатками на счетах, но с повышенным риском нерентабельно для банков, указано в письме. Банки стремятся компенсировать издержки комплаенса, резко повышая плату за снятие наличных до 5-10% от суммы, отмечает он. По экспертным оценкам бизнес-объединений, в России было приостановлено более 500 000 операций по счетам.
Зачастую банкам приходится дублировать функции ФНС по проверке контрагентов и операций, а сотрудники банка не имеют доступа к такой информации, говорится в письме. Титов рекомендует ЦБ и ФНС вместе отрабатывать все случаи выявления и пресечения подозрительных операций, целью которых может быть уклонение от уплаты налогов, изменив методические рекомендации регулятора. Это позволит снизить затраты банка на проверку, увеличит достоверность данных, снизит временные и финансовые затраты предпринимателей, поясняет он.
Также Титов хочет включить в Межведомственную комиссию ЦБ и Росфинмониторинга представителей уполномоченного и крупнейших бизнес объединений, чтобы они могли подтвердить репутацию предпринимателей и дать экспертную оценку характера операций по счету.
Кроме этого, предлагается подробно описывать признаки отмывания доходов в отказе открыть счет. И установить персональную ответственность сотрудника банка за предвзятый отказ (в том числе в корыстных целях) провести операцию и открыть счет — наказание определить в КоАПе.
Банки блокируют счета, если заподозрят клиентов в легализации преступных доходов. Чаще у клиентов проблемы с «транзитными операциями», говорит сотрудник банка топ-50: если компания почти не платит налоги, а по счету проходят большие обороты. Минимальные налоговые отчисления по рекомендациям ЦБ — 0,9% от оборота, отмечал представитель Альфа-банка.
Летом прошлого года ЦБ запустил систему обмена данными о неблагонадежных клиентах; одновременно вступили в силу поправки в антиотмывочный закон. Формируется «черный список» так: банк сообщает ЦБ, что отказал клиенту; ЦБ передает информацию Росфинмониторингу, там ее обрабатывают и возвращают в ЦБ, а он вносит клиента в «черный список» и рассылает банкам. Таким образом, в список можно попасть не только за сомнительные операции, но и из-за субъективной оценки банка.
Осенью Титов уже жаловался в письме ЦБ на массовую блокировку счетов. В 2017 г. количество предпринимателей, столкнувшихся с блокировкой счетов в связи с подозрительными операциями, выросло на 25%, показало исследование сервиса «Поток» (входит в «Альфа-групп») на основе данных клиентов Альфа-банка из числа малого бизнеса. Счет был заблокирован почти у каждого десятого такого клиента Альфа-банка, говорилось в его исследовании в октябре прошло года. В 2014 г. их было лишь 6%. Рост числа блокировок счетов — самая актуальная проблема, комментировал тогда омбудсмен по защите прав предпринимателей в финансовой сфере Олег Иванов.
В ноябре ЦБ выпустил новые методические рекомендации, которые предписывают банкам комплексно анализировать действия клиента, прежде чем отказать ему. Банки теперь обязаны отправлять в Росфинмониторинг сообщения об удалении клиента из «черного списка», если тот представил нужные документы. Клиент может пожаловаться в ЦБ на отказ в банковском обслуживании.
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