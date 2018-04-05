Ремонт киевских теплосетей обойдется горожанам в 4 млрд гривен

«В апреле закончится 17-летний договор с „Киевэнерго“ на аренду теплового хозяйства города. Выслушивая регулярные жалобы киевлян на работу компании, я принял решение не продлевать договор. Только за этот отопительный сезон мы ликвидировали 400 аварий на столичных теплотрассах», — сказал Кличко.

На вопрос, в каком состоянии компания Рината Ахметова возвращает имущество городу, мэр ответил — «в критическом».

Только первоочередные мероприятия по ремонту теплосетей Киева обойдутся бюджету города в 4 млрд гривен». Он уточнил, что это касается локального ремонта теплосетей центральной части столицы — Подольского, Шевченковского и Оболонского районов.