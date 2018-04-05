Сколько стоит «нормальная жизнь» российской семьи?

Финансовые запросы взрослого населения страны, согласно опросу холдинга «РОМИР», снизились. Средний реальный доход семьи с двумя работающими, который приводит Росстат , впервые превысил желаемый

Для «нормальной» жизни российской семье из трех человек в среднем нужно 75 тысяч 900 рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир». В опросе, который прошел во всех федеральных округах, приняли участие 1500 человек старше 18 лет, проживающие в городах и сельской местности. Выборка репрезентирует взрослое население страны, поясняет «Ромир».

Респонденты отвечали на вопрос, сколько денег им нужно для нормальной жизни. Что подразумевается под «нормальной жизнью», не уточнялось.

Пятая часть участников опроса ответила, что им достаточно семейного бюджета от 20 тысяч до 45 тысяч рублей в месяц. Две трети российских семей считают, что им нужно от 45 тысяч до 120 тысяч. Тех же, кому для «нормальной жизни» необходимо больше этой суммы, лишь 13%.

Интересно, что эта сумма для «нормальной» жизни — 76 тысяч рублей — за год снизилась, отмечает директор по коммуникация исследовательского холдинга «Ромир» Александр Базилевич:

«Мы провели опрос 1500 человек по всей территории России. Выборка репрезентирует, потому что это для нас не первое исследование наших респондентов. На сегодняшний момент количество денег, которое наши граждане оценивают для своей нормальной жизни, снизилось, оно составляет 75,9 тысячи рублей. Вот такой интересный факт. В прошлом году мы проводили подобные же работы, и эта сумма была выше — 83,6 тысячи рублей. Это говорит о большей степени рационализации в поведении: это взвешенные решения, связанные с принятием состава потребительской корзины, это решения, которые принимают на сегодняшний момент по фасовке, по товарам, на которых можно сэкономить. Все это и является причиной в том числе сокращения расходов. Это связано, конечно, с экономическими проблемами в нашем государстве».

Похожий опрос в августе прошлого года провел ВЦИОМ . В нем приняли участие 1200 человек по всей стране. Согласно полученным ответам, россиянину в месяц в среднем нужно чуть более 105 тысяч рублей. При этом полученные цифры сильно различались в зависимости от возраста респондентов и места их жительства. О чем говорят результаты этих исследований?

Сергей Тер-Акопов, научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни ВШЭ:

«На 75 тысяч в селе жить, в общем, достаточно легко, когда люди выращивают сами часть продуктов. Комфортная ли это жизнь? На юге, скорее всего, будет достаточно комфортная жизнь, а в северных регионах, где и цены сильно выше, и стоимость одежды должна быть выше, и на ЖКХ тратят больше, это может быть не так комфортно, как в южных регионах. Когда за такой короткий промежуток времени проводится два исследования и они показывают такой большой разброс, значит, это не очень устойчивая оценка. Поэтому субъективные оценки, конечно, важны, но гораздо менее важны, чем объективные оценки. Они должны идти в паре. Если, скажем, бедность повышается, а субъективные оценки не меняются, это показывает, что население готово сражаться, бороться, а если происходит наоборот, это значит, начинает расти какая-то социальная напряженность. То есть это, скорее, показывает настроения населения, а не то, как оно живет».

Средняя номинальная зарплата по России в январе, по данным Росстата, составила 39 тысяч 17 рублей. Таким образом, реальный доход семьи при двух работающих — 78 тысяч рублей — впервые превысил желаемый, отмечают в «Ромире».