Осторожно, мошенники!

На горячие линии Главного управления ПФР №10 по г. Москве Московской области стали поступать звонки от граждан, обращающихся с просьбой разъяснить, о каких выплатах через СНИЛС идет речь в сообщениях в Viber от некого «Паспортного стола». Точнее, людям приходят сообщения такого содержания: «По вашему снилсу найдены страховые начисления в размере … тысяч рублей. Подробности на сайте: snils-dok.online».

Ссылка приводит на сайт, где предлагается указать номера ваших документов, после чего находят для вас сумму страховых начислений, которые якобы должны вам страховые компании. Сумма, надо сказать, получается внушительная. Появляется бот — девушка-менеджер, готовая вести ваши дела. И вот здесь кульминация: для «подключения к базе страховщиков» вам предлагается внести небольшую сумму, например, 250 рублей. Эта сумма и уходит мошенникам. Понятное дело, что взамен доверчивый соискатель неожиданных средств ничего обещанного не получит.

Кроме того, в Главное управление ПФР №10 постоянно обращаются граждане с сообщениями о звонках неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками Пенсионного фонда. Звонящие под разными предлогами запрашивают номера банковских карт.

В связи с этим Главное управление ПФР №10 по г. Москве и Московской области вновь обращается к гражданам с просьбой быть бдительными и предельно внимательными, не доверять сомнительным финансовым предложениям, не сообщать при запросе сторонних лиц свои персональные и паспортные данные, номера СНИЛС и особенно — номера банковских карт!

Также напоминаем, что сотрудники Пенсионного фонда России не сообщают по телефону о неожиданных денежных поступлениях, не запрашивают по телефону персональные данные и номера банковских карт, не посещают граждан на дому, не оказывают государственные услуги на дому, не проводят опросов на улице.

Обращаем внимание, что официальная информация, в том числе об индексации, новых выплатах, изменениях законодательства, а также адреса и телефоны территориальных органов ПФР публикуются на официальном сайте Пенсионного фонда России: http://www.pfrf.ru/branches/moscow/news/.