Какие налоги будут платить няни, репетиторы и уборщицы

Правительство внесло в Госдуму ряд законопроектов, регулирующих работу самозанятых граждан. Налоговые каникулы, которые действуют для них уже два года и позволяют не платить налог на доходы физлиц (НДФЛ), будут продлены и на 2019 год. А работодатели-физлица, пользующиеся услугами самозанятых, смогут и далее не платить за них страховые взносы.

Кто такие самозанятые

Многие россияне зарабатывают тем, что оказывают другим гражданам различные услуги: помогают вести быт, занимаются с детьми, присматривают за пожилыми родственниками, делают маникюр на дому, шьют платья для детских праздников, пекут торты на заказ.

Сергей Смирнов. Впрочем, нередко эти люди «могут где-то числиться и получать небольшую зарплату, но основную часть деятельности осуществлять в тени, не регистрируясь в качестве самозанятых или индивидуальных предпринимателей (ИП)», рассказал заведующий Центром анализа социальных программ и рисков НИУ ВШЭ

Для многих самозанятых их бизнес вырос из хобби. «Человек шил одежду, она пользовалась спросом, и хобби становилось основным видом деятельности. А потом люди свои товары и услуги начинают продвигать в инстаграме и других соцсетях», — приводит типичный пример развития бизнеса самозанятых руководитель центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства «Опоры России» Олеся Сапа.

Как правило, доходы самозанятых не слишком велики. Первое время они зарабатывают 30 или 40 тыс. рублей в месяц и не могут при этом платить тысячи рублей налогов, иначе бизнес становится нерентабельным, он не покрывает расходы на материалы и продвижение, говорит эксперт.

Доход самозанятых, которые работают по совместительству, еще меньше — как правило, он не превышает 100 тыс. рублей в год, сообщила представитель «Опоры России»: «Это дополнительный заработок, маленькие деньги».

Есть еще сезонная занятость, говорит Сергей Смирнов. В теплое время года многие люди зарабатывают сбором и продажей ягод и грибов, этим и живут. «Сезонные» самозанятые работают ограниченное время, хотя получают приличные деньги, не платят налогов и живут в своей экономической капсуле, говорит он.

При всем многообразии занятий, этих людей объединяет то, что работают они сами на себя, за свой труд получают деньги от физлиц и не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей.

Сам себе работодатель

Количество самозанятых в России исчисляется миллионами, но точной цифры не знает никто.

Так, Росстат фиксирует теневую занятость — это и ИП, и работающие без оформления, и получающие часть зарплаты в конверте, и самозанятые. Таких людей около 20 млн человек.

Фонд обязательного медицинского страхования считает самозанятыми 15 млн человек. Это те люди, которые обращаются за медпомощью, утверждают, что имеют работу, но за них никто не отчисляет страховых взносов.

По оценкам «Опоры России», число именно самозанятых достигает 6 млн человек.

Между тем, официально — по закону — самозанятыми в России являются три категории лиц: репетиторы, уборщики жилых помещений (сюда же относятся экономки, домработницы), а также те, кто занимается присмотром и уходом — няни и сиделки. Сейчас они могут сообщить о себе в Федеральную налоговую службу (ФНС) и воспользоваться налоговыми каникулами, которые действуют с 2017 года. По данным на 1 марта 2018 года, это сделали всего 939 человек.

Предполагается, что по окончании каникул, которые правительство планирует продлить и на весь 2019 год, самозанятые должны прекратить заниматься своей деятельностью, стать индивидуальными предпринимателями или уплачивать НДФЛ по ставке 13% со своего дохода. Но большинство самозанятых — и статистика тому свидетель — не стремится показывать свои доходы, опасаясь, что со временем правила изменятся, и фискальные платежи возрастут, пояснила Олеся Сапа.

Платить налог должно быть просто

Государство давно пытается найти способ заставить людей, работающих на себя, платить налоги.

Так, Минэкономразвития подготовило предложения по специальному налоговому режиму для самозанятых, сообщал глава ведомства Максим Орешкин

Чиновники предполагают, что размер платежа мог бы составить 6%. «Есть упрощенная система налогообложения, есть уровень 6%. Вот на этот уровень нужно ориентироваться с точки зрения той ставки, которая могла бы быть», — считает Орешкин. Он подчеркнул, что налогообложение самозанятых должно быть максимально простым и прозрачным, а для этого должен применяться «единый платеж, который будет „расщепляться“ на уровне налоговых органов».

Сейчас, по его оценке, эта модель успешно реализуется в сервисах типа «Яндекс. Такси», когда люди готовы отдавать 10-15% дохода, чтобы больше не беспокоиться о налогах и не получать в конце года требование заплатить «35 тыс. рублей или больше».

Список должен быть расширен

Перечень видов деятельности, которыми сейчас занимаются самозанятые, не полон, считают эксперты. «В список самозанятых надо добавить тех, кто имеет право на патент — людей, оказывающих бытовые услуги, услуги по ремонту, пошиву, они тоже самозанятые», — считает Олеся Сапа. Иначе, ограничивая перечень профессий, государство само не пускает их в правовое поле, пояснила эксперт.

Заниматься бизнесом, купив патент, могут предприниматели, чья деятельность обозначена в статье 346.43 Налогового кодекса.

Там прописано 63 вида деятельности, но регионы могут увеличить этот список. Они же определяют стоимость патента.

Чем плох патент

Сейчас россияне, работающие сами на себя, могут зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и воспользоваться упрощенной системой налогообложение (УСН). При этом они смогут выбирать — платить 6% с дохода или 15% с оборота.

Обладатели патента каждый месяц отчисляют государству несколько тысяч рублей (сумма зависит от региона и вида деятельности).

"Проблема в том, что в эти платежи не включены страховые взносы, которые эти люди обязаны платить", — говорит Олеся Сапа. Получается, что ИП заработал 40 тыс. рублей в месяц, он должен заплатить 6 тыс. рублей налога и несколько тысяч рублей страховых взносов. Взносы на обязательное медицинское страхование составляют 5840 рублей в год, а на обязательное пенсионное страхование — 26545 рублей в год. Если годовой доход ИП превысит 300 тыс. рублей, то ему придется перечислить 1% дохода на пенсстрах с суммы, превышающей этот лимит.

Вычесть страховые взносы из суммы налога могут лишь ИП, перешедшие на уплату единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Его размер устанавливают региональные власти. Но платить ЕНВД могут лишь коммерсанты, занимающие развозной розничной торговлей, размещением рекламы на транспорте и автоперевозками.

Помимо обязанности платить налоги и страховые взносы, самозанятым, зарегистрировавшимся ИП, придется соблюдать массу других требования, например, пользоваться онлайн-кассами, вести и сдавать отчетность. Заниматься этим они не хотят.

Обязанность платить страховые взносы останавливает самозанятых от регистрации в качестве ИП еще и потому, что для многих — это не основной вид деятельности. Например, репетиторы, как правило, работают в школе или вузе, а после уроков и лекций проводят занятия за отдельную плату. За них страховые взносы уже платит работодатель, их пенсионные права формируются и платить второй раз они не хотят.

"Россияне, работающие сами на себя, готовы платить налоги, но ставка должна быть невысокой, а процедура уплаты простой", — говорит Олеся Сапа. Предложенная Минэкономразвития ставка в 6% — это хороший вариант, «но в ней должны быть уже учтены страховые взносы. Сам платеж должен быть единым», говорит эксперт.