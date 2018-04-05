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Россияне готовы купить невозвратные билеты даже ради минимальной экономии
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Россияне готовы купить невозвратные билеты даже ради минимальной экономии 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«Ради экономии в половину стоимости билета и более, на невозвратные тарифы согласны 49% путешественников. Еще 24% респондентов заявили, что согласились бы купить такие билеты, если бы смогли сэкономить 30 до 40%. Еще 5% туристов согласятся на невозвратные билеты при экономии от 10% до 20%», — рассказала о результатах опроса пресс-секретарь сервиса Тимур Юсупов.
Кроме того, 8% путешественников готовы приобрести невозвратный билет даже при самой минимальной экономии. Интересно, что 13% респондентов не готовы покупать невозвратные билеты, чтобы всегда иметь возможность сдать билет.
3 апреля Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда. Планируется, что такая мера позволит снизить стоимость билетов.
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