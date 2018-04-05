Ещё
Росбанк понизил ставки по кредитам бизнесу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росбанк понизил ставки по кредитам бизнесу 

Банки.ру 1 час назад
Росбанк в очередной раз изменил процентные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. Изменения коснулись всех программ кредитования.
До 10,38—14,56% снижены ставки по программам: «Оборотный» (ранее — 10,61%-15,06% годовых), «Инвестиционный» (ранее — 10,61—15,65% годовых) и «Рефинансирование» (ранее — 10,61—15,65% годовых).
Продуктовый виджет
Ставки по программе «Авто-классика» снижены с 10,61—15,08% годовых до 10,38—14,71% годовых. Финансирование по кредиту «Коммерческая ипотека» можно получить под ставку 10,38—12,53% годовых (ранее — 10,61—15,65% годовых). А «Овердрафт» можно привлечь под ставки 11,41—12,31% годовых (ранее — 11,78—12,68% годовых).
«Росбанк регулярно обновляет ставки по программам кредитования бизнеса, что говорит о его явной заинтересованности в клиентах из сектора малого и среднего бизнеса», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
Банки.ру: последние новости
Аналитики Альфа-Банка прогнозирует замедление темпов повышения зарплат к лету Совкомбанк исключил из своей линейки ИСЖ и предлагает запретить этот вид страхования Президент РФ подписал закон о запрете рекламы на платежках ЖКХ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма121
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова87
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции221
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»538
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании94
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение