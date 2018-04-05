Росбанк понизил ставки по кредитам бизнесу

Росбанк в очередной раз изменил процентные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. Изменения коснулись всех программ кредитования.

До 10,38—14,56% снижены ставки по программам: «Оборотный» (ранее — 10,61%-15,06% годовых), «Инвестиционный» (ранее — 10,61—15,65% годовых) и «Рефинансирование» (ранее — 10,61—15,65% годовых).

Продуктовый виджет

Ставки по программе «Авто-классика» снижены с 10,61—15,08% годовых до 10,38—14,71% годовых. Финансирование по кредиту «Коммерческая ипотека» можно получить под ставку 10,38—12,53% годовых (ранее — 10,61—15,65% годовых). А «Овердрафт» можно привлечь под ставки 11,41—12,31% годовых (ранее — 11,78—12,68% годовых).