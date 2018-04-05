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Создатели мультфильмов перестанут платить НДС
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Создатели мультфильмов перестанут платить НДС 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Создатели мультипликационных фильмов, которые получили статус национальных, будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении 5 апреля.
Изначально документ предполагал ввести на 2018-2023 годы льготные тарифы страховых взносов в размере 14 процентов и взносов в пенсионный фонд в размере 8 процентов. Сегодня стандартный размер страховых взносов — 30%. Ко второму чтению была внесена поправка, освобождающая от уплаты НДС национальные мультфильмы. Это позволит сохранить студиям до 300 миллионов рублей ежегодно.
Ожидается, что льготы не только улучшат финансовое состояние компаний, но и помогут привлечь в отрасль высококвалифицированных специалистов из смежных областей, в том числе из сферы информационных технологий.
Помимо налоговых преференций законопроект подразумевает создание Реестра организаций — производителей анимационной продукции.
«Действующие тарифы страховых взносов значительно увеличивают себестоимость анимационной продукции, что приводит к нерентабельности производства и существенно снижает инвестиционный потенциал отрасли. Порядка 80 процентов себестоимости анимации составляют затраты на выплаты физическим лицам, в том числе страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. А с учётом длительности срока производства мультфильмов — от 2 до 5 лет — инвестиции практически отсутствуют», — сказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Ильдар Бикбаев.
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