Создатели мультфильмов перестанут платить НДС

Создатели мультипликационных фильмов, которые получили статус национальных, будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении 5 апреля.

Изначально документ предполагал ввести на 2018-2023 годы льготные тарифы страховых взносов в размере 14 процентов и взносов в пенсионный фонд в размере 8 процентов. Сегодня стандартный размер страховых взносов — 30%. Ко второму чтению была внесена поправка, освобождающая от уплаты НДС национальные мультфильмы. Это позволит сохранить студиям до 300 миллионов рублей ежегодно.

Ожидается, что льготы не только улучшат финансовое состояние компаний, но и помогут привлечь в отрасль высококвалифицированных специалистов из смежных областей, в том числе из сферы информационных технологий.

Помимо налоговых преференций законопроект подразумевает создание Реестра организаций — производителей анимационной продукции.

«Действующие тарифы страховых взносов значительно увеличивают себестоимость анимационной продукции, что приводит к нерентабельности производства и существенно снижает инвестиционный потенциал отрасли. Порядка 80 процентов себестоимости анимации составляют затраты на выплаты физическим лицам, в том числе страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. А с учётом длительности срока производства мультфильмов — от 2 до 5 лет — инвестиции практически отсутствуют», — сказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Ильдар Бикбаев.