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Россиянам станет доступен новый вид денежных переводов
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Россиянам станут доступны денежные переводы через мессенджеры‍ в 2019 году 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Уже в следующем 2019 году россияне смогут переводить деньги друг другу через мессенджеры, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник, близкий к ЦБ РФ. Эту информацию подтвердили два банкира.
Отмечается, что трансакции посредством таких мессенджеров, как Тelegram, Viber, WhatsApp и Facebook Messenger будут доступны после интеграции к платформе быстрых платежей, которую в настоящее время разрабатывает "Финтех".
Источник издания сообщил, что пользователи увидят в мессенджерах новый специальный интерфейс с кнопкой оплаты и переводов денежных средств. После появления этой функции станет возможно минуя мобильный и интернет-банк кредитных компаний отправлять друг другу деньги.
Для перевода денег с помощью смартфона будет создана будет использоваться привязка к конкретному номеру телефона либо адрес электронной почты, либо аккаунт в социальной сети.
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