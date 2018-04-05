Проект о преимущественной соцвыплате для сотрудников ОВД с ребенком-инвалидом прошел второе чтение в ГД

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли во втором чтении законопроект о преимущественном праве сотрудников ОВД и граждан РФ , уволенных со службы в ОВД с правом на пенсию и имеющих ребенка-инвалида, на предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения.

Законопроектом предлагается наделить сотрудников ОВД и граждан РФ, уволенных со службы в ОВД с правом на пенсию, имеющих ребенка-инвалида, проживающего совместно с ними, преимущественным правом на предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения.

Авторы документа отмечают, что действующая редакция федерального закона несправедливо не включила данную категорию граждан в перечень лиц, имеющих преимущественное право на предоставление им единовременной социальной выплаты.

«Таким образом, законопроект призван восстановить социальную справедливость, обеспечив приоритетный порядок получения социальной гарантии для граждан, имеющих хотя бы одного ребенка-инвалида, совместно проживающего с ними», — подчеркивают авторы.