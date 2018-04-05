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Проект о преимущественной соцвыплате для сотрудников ОВД с ребенком-инвалидом прошел второе чтение в ГД
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Проект о преимущественной соцвыплате для сотрудников ОВД с ребенком-инвалидом прошел второе чтение в ГД 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли во втором чтении законопроект о преимущественном праве сотрудников ОВД и граждан РФ, уволенных со службы в ОВД с правом на пенсию и имеющих ребенка-инвалида, на предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения.
Законодательная инициатива была внесена в нижнюю палату парламента депутатами Госдумы от «Справедливой России» Олегом Ниловым, Михаилом Емельяновым и лидером партии Сергеем Мироновым.
Законопроектом предлагается наделить сотрудников ОВД и граждан РФ, уволенных со службы в ОВД с правом на пенсию, имеющих ребенка-инвалида, проживающего совместно с ними, преимущественным правом на предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения.
Авторы документа отмечают, что действующая редакция федерального закона несправедливо не включила данную категорию граждан в перечень лиц, имеющих преимущественное право на предоставление им единовременной социальной выплаты.
«Таким образом, законопроект призван восстановить социальную справедливость, обеспечив приоритетный порядок получения социальной гарантии для граждан, имеющих хотя бы одного ребенка-инвалида, совместно проживающего с ними», — подчеркивают авторы.
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