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Заубер Банк открыл операционную кассу в Москве
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Заубер Банк открыл операционную кассу в Москве 

Банки.ру 2 часа назад
Офис находится по адресу: ул. Садовая-Черногрязская, д. 11/2.
В операционной кассе клиенты могут обменять валюту, погасить автокредиты, а владельцы пластиковых карт банка — пополнить карточный счет.
Часы работы: ежедневно с 9:30 до 20:30.
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