Ещё
Льготники Переславля-Залесского и Переславского района получают скидки на продукты и лекарства по социальной карте «Забота»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Льготники Переславля-Залесского и Переславского района получают скидки на продукты и лекарства по социальной карте «Забота» 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В Переславле-Залесском и Переславском районе льготные категории граждан начали пользоваться социальной дисконтной картой «Забота». Она позволяет получить скидку от 5 до 15 процентов в продовольственных и промтоварных магазинах, аптеках.
— Это совместный проект власти и бизнеса, — сказал советник главы города Алексей Беляков. — В нем уже принимают участие 28 предпринимателей, и заявки продолжают поступать. Управление социальной защиты населения начало выдавать карты с конца марта, и сейчас пенсионеры ими активно пользуются.
Владелец магазинов стройматериалов Александр Федюкин отметил, что сразу согласился участвовать в проекте:
— Предъявителям карты предоставляем скидку на 95 процентов нашего ассортимента. В дальнейшем планируем распространить действие карты на некоторые услуги. Это хорошая помощь как многодетным семьям, так и пенсионерам. А такие частные магазины, как наш, смогут конкурировать с сетевыми.
Скидка по социальной карте особенно востребована в продуктовых магазинах. Одним из первых «Заботой» стал пользоваться житель деревни Охотино Владимир Селиверстов.
— Карту получили недавно, в пятницу, но уже оценили преимущества, которые она дает. У нас небольшие пенсии, если где-то нам сделают скидку, это очень хорошо, — поделился он.
Сейчас выпущено более 4 тысяч карт. Каждой присвоен уникальный номер, и воспользоваться ею может только владелец.
Всего, по предварительным подсчетам, карты «Забота» получат около 9 тысяч человек.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
Ярославские отельеры готовятся к обязательной классификации гостиниц В Ярославле прошло торжественное собрание в честь 100-летия создания военных комиссариатов Паспорт проекта «Чистая Волга» утвержден на федеральном уровне
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма121
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова87
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции221
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»538
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании94
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение