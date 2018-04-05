Льготники Переславля-Залесского и Переславского района получают скидки на продукты и лекарства по социальной карте «Забота»

Переславле-Залесском и Переславском районе льготные категории граждан начали пользоваться социальной дисконтной картой «Забота». Она позволяет получить скидку от 5 до 15 процентов в продовольственных и промтоварных магазинах, аптеках.

— Это совместный проект власти и бизнеса, — сказал советник главы города Алексей Беляков . — В нем уже принимают участие 28 предпринимателей, и заявки продолжают поступать. Управление социальной защиты населения начало выдавать карты с конца марта, и сейчас пенсионеры ими активно пользуются.

Владелец магазинов стройматериалов Александр Федюкин отметил, что сразу согласился участвовать в проекте:

— Предъявителям карты предоставляем скидку на 95 процентов нашего ассортимента. В дальнейшем планируем распространить действие карты на некоторые услуги. Это хорошая помощь как многодетным семьям, так и пенсионерам. А такие частные магазины, как наш, смогут конкурировать с сетевыми.

Скидка по социальной карте особенно востребована в продуктовых магазинах. Одним из первых «Заботой» стал пользоваться житель деревни Охотино Владимир Селиверстов

— Карту получили недавно, в пятницу, но уже оценили преимущества, которые она дает. У нас небольшие пенсии, если где-то нам сделают скидку, это очень хорошо, — поделился он.

Сейчас выпущено более 4 тысяч карт. Каждой присвоен уникальный номер, и воспользоваться ею может только владелец.

Всего, по предварительным подсчетам, карты «Забота» получат около 9 тысяч человек.