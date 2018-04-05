Ситибанк предлагает посетителям Банки.ру специальную карту с кешбэком

Ситибанк совместно с порталом Банки.ру предлагает оформить на эксклюзивных условиях кредитную карту Mastercard World «CASH BACK — Банки.ру».

Чтобы воспользоваться спецпредложением, необходимо предварительно получить промокод. Карту можно оформить с 5 по 30 апреля.

В рамках эксклюзивных условий оформления карты доступно бесплатное обслуживание на первый год и дополнительный кешбэк. В качестве приветственного бонуса клиенты получают от банка 1 тыс. рублей при совершении покупок на сумму от 30 тыс. рублей в течение 45 дней со дня выпуска карты. Дополнительно к этому в рамках специального предложения предусмотрено получение по 1 тыс. рублей в течение первых пяти месяцев при условии, что сумма покупок в месяц составляет не менее 20 тыс. рублей.

Держатели карты получают возмещение в размере 1% за любые покупки плюс 1% при оплате товаров и услуг за границей или через Интернет в иностранной валюте. Повышенный кешбэк 5% (максимум 3 тыс. рублей) предусматривается за операции в установленных банком категориях, которые меняются каждые три месяца.

Банк выплачивает еще и годовой бонус — 10% от суммы вознаграждений, полученных клиентом в течение года. При этом ограничений по сумме выплат 1-процентного кешбэка не установлено.

Лимит кредитования по карте составляет до 300 тыс. рублей. Ставки по кредиту начинаются от 22,9% годовых, а по операциям с оплатой в рассрочку — от 16,9% годовых. Льготный (беспроцентный) период предусмотрен для операций по безналичной оплате товаров и услуг сроком до 50 дней.

«Для оформления карты вместо 2-НДФЛ можно представить свидетельство о регистрации транспортного средства, загранпаспорт с отметкой о выезде за рубеж или выписку из Пенсионного фонда РФ , оформленную через портал государственных услуг», — отмечает руководитель направления по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова

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