Время работы налоговых инспекций Подмосковья продлили в последний месяц сдачи деклараций

Подмосковье в апреле продлили время работы налоговых инспекций, чтобы у граждан появилось больше возможностей сдать налоговые декларации в срок, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы РФ по Московской области.

Менее месяца осталось у граждан, обязанных задекларировать доходы за 2017 год, чтобы успеть отчитаться, не нарушая срока. В этом году последний день представления деклараций выпадает на 3 мая. По состоянию на 15 марта жители Подмосковья представили в налоговые органы 169 тысяч деклараций по налогу на доходы физических лиц за 2017 год, что на 28,5% превышает аналогичный показатель прошлого года. От индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой, поступило 22 тысячи деклараций.

«Налоговые органы Подмосковья предлагают гражданам комплекс услуг, направленных на своевременное исполнение ими обязанности по декларированию доходов — в последний месяц декларационной кампании прием деклараций о доходах по форме 3-НДФЛ осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 20:00; в субботу — с 10:00 до 15:00», — отмечается в сообщении.

Кроме того, 23 и 24 апреля во всех налоговых инспекциях пройдет второй этап всероссийской акции «День открытых дверей», в рамках которой налогоплательщики могут получить консультации по вопросам декларирования доходов, заполнить и подать декларацию.

Для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» доступна возможность заполнения декларации в интерактивном режиме без скачивания программы. Из личного кабинета также можно направить декларацию в налоговый орган и узнать результаты ее камеральной проверки.

На граждан, представляющих декларацию исключительно с целью получения налоговых вычетов (стандартных, социальных, имущественных при приобретении жилья), установленный срок подачи декларации не распространяется. Эти декларации можно представить в течение всего года без каких-либо налоговых санкций. Однако если налогоплательщик заявляет в декларации не только право на налоговый вычет, но и доходы, подлежащие декларированию, то такую декларацию он обязан представить в установленный законодательством срок.

«Обращаем внимание, что несвоевременное представление декларации является нарушением налогового законодательства, за которое предусмотрена ответственность в виде штрафа — от 5 до 30% от суммы неуплаченного по декларации налога, но не менее 1 тысячи рублей», — заключается в сообщении.

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