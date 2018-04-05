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Ключевой цифрой для принятия решения о ставке ЦБ будет динамика зарплат, — Денис Давыдов, аналитик Nordea Bank
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Ключевой цифрой для принятия решения о ставке ЦБ будет динамика зарплат, — Денис Давыдов, аналитик Nordea Bank 

Прайм 41 минуту назад
Фото: Прайм
Завтра Росстат опубликует данные по инфляции за март, где, вероятно, будет зафиксировано незначительное ускорение с 2.2% г/г в феврале до 2.3-2.4% г/г в марте. Месячная инфляция остается на уровнях ниже тех, что соответствуют целевому значению по инфляции в 4%. ЦБ вчера также опубликовал данные по инфляционным ожиданиям населения в марте, которые незначительно повысились (до 8.5% с предыдущего значения 8.4%). Напомним, что на момент принятия решения о ставке 23 марта данная цифра уже была в распоряжении ЦБ, председатель озвучивала её в ходе пресс-конференции. Следующее заседание ЦБ состоится 27 апреля. Ключевой цифрой для принятия решения о ставке будет динамика заработных плат, которая публикуется во второй половине месяца. Инфляционная динамика в целом говорит о вероятном продолжении цикла снижения ставок на ближайшем заседании. Замедление роста заработных плат после пиковых значений начала года может стать дополнительным аргументом в пользу снижения ставки.
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